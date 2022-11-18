На вопросы граждан ответят первый зампрокурора республики Алексей Шевченко и уполномоченный по правам ребёнка Наталья Ганькина
Сегодня, 18 ноября, в прокуратуре Бурятии пройдет приём граждан по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Мероприятие проводится в преддверии Всероссийского Дня правовой помощи детям.
Граждан проконсультируют первый заместитель прокурора республики Алексей Шевченко и уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина.
Мероприятие состоится 18 ноября 2022 года с 9:00 до 12:00 в здании прокуратуры республики по адресу: Улан-Удэ, ул. Борсоева, 23 «а». Для записи на приём необходимо обратиться по телефонам 8 (3012) 21-07-50, 8 (3012) 21-13-57, 8(3012) 21-08-52, 8(3012) 21-11-33.
Жителей Бурятии проконсультируют по вопросам защиты детей
Общество, Фото:
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