В Сибири создадут трансплантационный детский совет

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Председателем станет главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России Сергей Готье



В Иркутске состоялось заседание координационного совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) по здравоохранению. На мероприятии утвердили предложение о создании в Сибирском федеральном округе совета главных специалистов для обеспечения детей из регионов Сибири доступной и качественной медицинской помощью по трансплантации органов.



С инициативой создать совет выступил главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России Сергей Готье, кандидатуру которого согласовали на пост председателя совета. В состав органа войдут главные внештатные специалисты органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья Сибирского федерального округа по профилям: трансплантология, педиатрия, нефрология, детская кардиология, детская хирургия, детская анестезиология-реаниматология.



Кроме этого, на рассмотрение координационного совета МАСС по здравоохранению были вынесены лучшие практики и определены возможные пути решения системных проблем при оказании врачебной помощи маленьким пациентам Сибири. Речь шла не только о строительстве и реконструкции объектов здравоохранения, но и о приоритетах здоровьесбережения в педиатрии, региональных моделях организации эффективной системы детского здравоохранения. О своих наработках рассказали представители здравоохранения Иркутской, Новосибирской, Кемеровской областей, Красноярского края.



В заседании координационного совета МАСС в Иркутске принимали участие 60 представителей 11 регионов МАСС, Москвы и Санкт-Петербурга, Минздрава РФ и крупнейших медицинских учреждений. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

