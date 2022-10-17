Агинские казаки стали призёрами всероссийской спартакиады

Общество, Фото: пресс-служба РЦ ПВТС РБ

Школьники завоевали третье место



В Волгограде определили победителей финальных этапов всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» и всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодёжи. По итогам двух состязаний абсолютным победителем признан Кропоткинский казачий кадетский корпус имени Г.Н. Трошева из Краснодарского края.



В общекомандном зачёте всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодёжи третье место заняла команда Дульдургинской средней общеобразовательной школы из Агинского Бурятского округа. Напомним, что в спартакиаде юные спортсмены приняли участие в спортивном ориентировании, в соревнованиях по гиревому спорту, перетягиванию каната, пулевой стрельбе из пневматического оружия, метанию макета гранаты, в эстафете, строевой подготовке и верховой езде. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Бурятии.



По информации ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ, во всероссийской военно-спортивной игре «Казачий Сполох» приняли участие юные казаки Бурятии. Республику представляла команда «Патриот» Кабанской средней общеобразовательной школы – победители регионального этапа. В состав вошли 11 юношей 2007-2008 годов рождения. По итогам соревнований команда прошла семь конкурсных испытаний и заняла 5 место из 11 команд-участниц. Ребята завоевали диплом первой степени в номинации «Визитная карточка команды» и диплом второй степени в командном зачёте по виду «Шахматы».

