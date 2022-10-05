В больницах лечатся 85 человек
За прошедшие сутки в Бурятии выявили 53 больных COVID-19. Показатель ежесуточного прироста остаётся сравнительно невысоким: за день до этого сообщалось о 48 заражённых, до этого – о 64.
За сутки выздоровели 68 человек.
С начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 151 163 случаев заболеваний коронавирусом. Из них 46% (69 501) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время коронавирус унёс жизни 3074 пациентов, в том числе за прошедшие сутки зарегистрирован один летальный случай. Скончался пожилой человек.
Сегодня в больницах получают лечение 85 пациентов. За предыдущие сутки госпитализировано восемь человек. В реанимации находятся девять больных.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 522 человека.
Ещё 53 человека в Бурятии заболели COVID-19
Общество, Фото:
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