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Ещё 53 человека в Бурятии заболели COVID-19

Ещё 53 человека в Бурятии заболели COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В больницах лечатся 85 человек

За прошедшие сутки в Бурятии выявили 53 больных COVID-19. Показатель ежесуточного прироста остаётся сравнительно невысоким: за день до этого сообщалось о 48 заражённых, до этого – о 64.

За сутки выздоровели 68 человек.

С начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 151 163 случаев заболеваний коронавирусом. Из них 46% (69 501) приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время коронавирус унёс жизни 3074 пациентов, в том числе за прошедшие сутки зарегистрирован один летальный случай. Скончался пожилой человек.

Сегодня в больницах получают лечение 85 пациентов. За предыдущие сутки госпитализировано восемь человек. В реанимации находятся девять больных.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 522 человека.

коронавирус профилактика

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