Ещё 53 человека в Бурятии заболели COVID-19

В больницах лечатся 85 человек



За прошедшие сутки в Бурятии выявили 53 больных COVID-19. Показатель ежесуточного прироста остаётся сравнительно невысоким: за день до этого сообщалось о 48 заражённых, до этого – о 64.



За сутки выздоровели 68 человек.



С начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 151 163 случаев заболеваний коронавирусом. Из них 46% (69 501) приходится на жителей Улан-Удэ.



За всё время коронавирус унёс жизни 3074 пациентов, в том числе за прошедшие сутки зарегистрирован один летальный случай. Скончался пожилой человек.



Сегодня в больницах получают лечение 85 пациентов. За предыдущие сутки госпитализировано восемь человек. В реанимации находятся девять больных.



На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 522 человека.



