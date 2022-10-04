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Иркутск примет фестиваль народных ремёсел «Сибирь мастеровая»

Иркутск примет фестиваль народных ремёсел «Сибирь мастеровая»
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Мероприятие стартует 6 октября

Областной фестиваль народных ремесел «Сибирь мастеровая» пройдёт в Иркутске с 6 по 16 октября. Мероприятие проведут в музейной студии Иркутского областного краеведческого музея. На открытии в режиме реального времени состоится конкурс среди мастеров народных ремёсел – «Мастер года».

В отборочном этапе фестиваля приняли участие более 150 мастеров из 29 территорий области. В конкурсе «Мастер года» примут участие 60 человек. На глазах у зрителей за несколько часов ремесленники создадут изделия на заданную тему. Победителей члены жюри определят на месте. Конкурс пройдет в пяти номинациях: художественная обработка дерева и растительных материалов, художественная и традиционная кукла, художественные текстиль, керамика, обработка кожи и меха.

Также в день открытия состоится выставка «В ремесле мы едины». На выставку были отобраны более 130 заявок. Здесь будут представлены лучшие работы национальных ремёсел в исполнении мастеров Иркутской области. Посетители смогут увидеть образцы художественной обработки дерева и бересты, керамики и росписи, ткачества и народной куклы, плетения из природных материалов, произведения из кожи и шерсти и многое другое. В том числе работы мастеров и художников этнокультурного центра посёлка Алыгджер Нижнеудинского района, мастерской «Нэлкинэй» посёлка Ербогачен Катангского района, Усть-Ордынского центра художественных народных промыслов, союза мастеров народного искусства «Оникс».

В рамках фестиваля «Сибирь мастеровая» состоится вручение знака и диплома «Народный мастер Иркутской области – 2022». В этом году в программу фестиваля также включены мастер-классы для участников от приглашённых специалистов и круглый стол по вопросам развития национальных народных ремёсел в регионе.

- Фестиваль «Сибирь мастеровая» в Иркутской области проводится около 15 лет. С разной периодичностью мероприятия для творческих людей, любителей декоративно-прикладного искусства, проводили как внутри региона, так и среди жителей разных субъектов РФ, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Возрастное ограничение 6+
Иркутск фестиваль народные ремесла выставка Иркутская область

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