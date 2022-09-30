После кулинарных соревнований приготовленное съели
На участке колонии-поселения при исправительной колонии №1 в городе Гусиноозёрске среди осуждённых женщин провели кулинарный поединок по выпечке блинов на скорость.
Соревнования прошли между осуждёнными, которые ранее показали своё мастерство в приготовлении блинов. Каждой из них предоставлен необходимый инвентарь и плита, на которой они самостоятельно выбрали рецепты и проявили свои навыки в кулинарии.
Главным наблюдателем выступил начальник участка колонии-поселения. Критериями были скорость приготовления, качество блинов и вкус. После состязания все желающие смогли продегустировать готовые блюда, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Бурятии в колонии женщины испекли блины на скорость
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пансионат строится в форме полусолнца и будет состоять из 10 блоков
Пункты сбора по мобилизации в республике закрываются
После кулинарных соревнований приготовленное съели
Воздух прогреется до +17 градусов
В исправительном учреждении прошёл кулинарный конкурс
В МЧС прошли очередные учения
Дуэт привлекает своей харизмой
В дело вмешалась прокуратура
Полицейские напоминают правила безопасного нахождения в лесу
Специалисты рассказали об этом полезном овоще
За нерпами в естественной среде обитания понаблюдали почти пять тысяч туристов
Работы проводились по наказам избирателей депутатов горсовета
Ярмарка развернётся на четырёх площадках
Взрослые особи обучают свой выводок перед перелётом
Их посетят около 400 человек