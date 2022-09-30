В Бурятии в колонии женщины испекли блины на скорость

Общество, Фото: УФСИН по РБ

После кулинарных соревнований приготовленное съели



На участке колонии-поселения при исправительной колонии №1 в городе Гусиноозёрске среди осуждённых женщин провели кулинарный поединок по выпечке блинов на скорость.



Соревнования прошли между осуждёнными, которые ранее показали своё мастерство в приготовлении блинов. Каждой из них предоставлен необходимый инвентарь и плита, на которой они самостоятельно выбрали рецепты и проявили свои навыки в кулинарии.



Главным наблюдателем выступил начальник участка колонии-поселения. Критериями были скорость приготовления, качество блинов и вкус. После состязания все желающие смогли продегустировать готовые блюда, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

