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В Бурятии в колонии женщины испекли блины на скорость

В Бурятии в колонии женщины испекли блины на скорость
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
После кулинарных соревнований приготовленное съели

На участке колонии-поселения при исправительной колонии №1 в городе Гусиноозёрске среди осуждённых женщин провели кулинарный поединок по выпечке блинов на скорость.

Соревнования прошли между осуждёнными, которые ранее показали своё мастерство в приготовлении блинов. Каждой из них предоставлен необходимый инвентарь и плита, на которой они самостоятельно выбрали рецепты и проявили свои навыки в кулинарии.

Главным наблюдателем выступил начальник участка колонии-поселения. Критериями были скорость приготовления, качество блинов и вкус. После состязания все желающие смогли продегустировать готовые блюда, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии. 
осужденные УФСИН

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