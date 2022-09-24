Причинён ущерб на сумму свыше 1,3 млн рублей
Прокуратура Слюдянского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в мошенничестве.
По версии следствия, в 2021 году обвиняемая, будучи главным специалистом отдела в управлении социальной защиты населения по Слюдянскому району, требовала у граждан, которые обратились за получением социальных выплат на предпринимательскую деятельность, денежное вознаграждение от 50 тыс. до 80 тыс. рублей в качестве одного из условий беспрепятственного получения бюджетных средств.
- При этом в отношении трёх претендентов злоумышленница внесла в документацию фиктивные сведения, что позволило им получить социальную помощь от государства при отсутствии законных оснований, - сообщают в прокуратуре Иркутской области.
В результате противоправной деятельности причинён ущерб на сумму свыше 1,3 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Слюдянский районный суд для рассмотрения по существу.
В Иркутской области сотрудницу соцзащиты обвиняют в мошенничестве
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Причинён ущерб на сумму свыше 1,3 млн рублей
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