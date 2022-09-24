В Иркутской области сотрудницу соцзащиты обвиняют в мошенничестве

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Причинён ущерб на сумму свыше 1,3 млн рублей



Прокуратура Слюдянского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в мошенничестве.



По версии следствия, в 2021 году обвиняемая, будучи главным специалистом отдела в управлении социальной защиты населения по Слюдянскому району, требовала у граждан, которые обратились за получением социальных выплат на предпринимательскую деятельность, денежное вознаграждение от 50 тыс. до 80 тыс. рублей в качестве одного из условий беспрепятственного получения бюджетных средств.



- При этом в отношении трёх претендентов злоумышленница внесла в документацию фиктивные сведения, что позволило им получить социальную помощь от государства при отсутствии законных оснований, - сообщают в прокуратуре Иркутской области.



В результате противоправной деятельности причинён ущерб на сумму свыше 1,3 млн рублей.



Уголовное дело направлено в Слюдянский районный суд для рассмотрения по существу.

