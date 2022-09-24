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В Иркутской области сотрудницу соцзащиты обвиняют в мошенничестве

В Иркутской области сотрудницу соцзащиты обвиняют в мошенничестве
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Причинён ущерб на сумму свыше 1,3 млн рублей

Прокуратура Слюдянского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, в 2021 году обвиняемая, будучи главным специалистом отдела в управлении социальной защиты населения по Слюдянскому району, требовала у граждан, которые обратились за получением социальных выплат на предпринимательскую деятельность, денежное вознаграждение от 50 тыс. до 80 тыс. рублей в качестве одного из условий беспрепятственного получения бюджетных средств.

- При этом в отношении трёх претендентов злоумышленница внесла в документацию фиктивные сведения, что позволило им получить социальную помощь от государства при отсутствии законных оснований, - сообщают в прокуратуре Иркутской области.

В результате противоправной деятельности причинён ущерб на сумму свыше 1,3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Слюдянский районный суд для рассмотрения по существу.
мошенничество

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