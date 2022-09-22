В Прибайкальском нацпарке разрабатывают новый турмаршрут

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Протяжённость пешеходного трека составит 4 километра



Новый маршрут разрабатывают специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Иркутской области. Пешеходный трек протяжённостью в 4 километра пройдёт по территории Прибайкальского национального парка, по левому берегу реки Ангара у её истока и охватит несколько природных и рукотворных достопримечательностей в окрестностях посёлка Байкал (ранее – Порт Байкал) Слюдянского района, а также фрагмент ныне неиспользуемого участка пути Кругобайкальской железной дороги.



- Будущий познавательный и эколого-исторический маршрут называют «маршрутом выходного дня», не требующим специальной физической подготовки и доступным для всех возрастных категорий посетителей. Желающие смогут увидеть не только один из самых широких речных истоков в стране, но и сохранившийся байкальский маяк со 120-летней историей, рукотворный кедровый лес и живописную берёзовую рощу; прикоснуться к «камню желаний», оценить панорамные виды с обзорных точек и прогуляться по бывшему полотну легендарной «Золотой пряжки России», - сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Одними из первых с будущим маршрутом познакомятся представители туристической сферы Иркутской области. Это произойдёт накануне Всемирного дня туризма в сентябре 2022 года.



Самому маршруту предстоит пройти процесс паспортизации и утверждения на научно-техническом совете при ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Обустройство маршрута начнётся не ранее 2023 года.



