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В Прибайкальском нацпарке разрабатывают новый турмаршрут

В Прибайкальском нацпарке разрабатывают новый турмаршрут
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Протяжённость пешеходного трека составит 4 километра

Новый маршрут разрабатывают специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Иркутской области. Пешеходный трек протяжённостью в 4 километра пройдёт по территории Прибайкальского национального парка, по левому берегу реки Ангара у её истока и охватит несколько природных и рукотворных достопримечательностей в окрестностях посёлка Байкал (ранее – Порт Байкал) Слюдянского района, а также фрагмент ныне неиспользуемого участка пути Кругобайкальской железной дороги.

- Будущий познавательный и эколого-исторический маршрут называют «маршрутом выходного дня», не требующим специальной физической подготовки и доступным для всех возрастных категорий посетителей. Желающие смогут увидеть не только один из самых широких речных истоков в стране, но и сохранившийся байкальский маяк со 120-летней историей, рукотворный кедровый лес и живописную берёзовую рощу; прикоснуться к «камню желаний», оценить панорамные виды с обзорных точек и прогуляться по бывшему полотну легендарной «Золотой пряжки России», - сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Одними из первых с будущим маршрутом познакомятся представители туристической сферы Иркутской области. Это произойдёт накануне Всемирного дня туризма в сентябре 2022 года.

Самому маршруту предстоит пройти процесс паспортизации и утверждения на научно-техническом совете при ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Обустройство маршрута начнётся не ранее 2023 года.

туризм национальный парк

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