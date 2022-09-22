Протяжённость пешеходного трека составит 4 километра
Новый маршрут разрабатывают специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Иркутской области. Пешеходный трек протяжённостью в 4 километра пройдёт по территории Прибайкальского национального парка, по левому берегу реки Ангара у её истока и охватит несколько природных и рукотворных достопримечательностей в окрестностях посёлка Байкал (ранее – Порт Байкал) Слюдянского района, а также фрагмент ныне неиспользуемого участка пути Кругобайкальской железной дороги.
- Будущий познавательный и эколого-исторический маршрут называют «маршрутом выходного дня», не требующим специальной физической подготовки и доступным для всех возрастных категорий посетителей. Желающие смогут увидеть не только один из самых широких речных истоков в стране, но и сохранившийся байкальский маяк со 120-летней историей, рукотворный кедровый лес и живописную берёзовую рощу; прикоснуться к «камню желаний», оценить панорамные виды с обзорных точек и прогуляться по бывшему полотну легендарной «Золотой пряжки России», - сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Одними из первых с будущим маршрутом познакомятся представители туристической сферы Иркутской области. Это произойдёт накануне Всемирного дня туризма в сентябре 2022 года.
Самому маршруту предстоит пройти процесс паспортизации и утверждения на научно-техническом совете при ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Обустройство маршрута начнётся не ранее 2023 года.
В Прибайкальском нацпарке разрабатывают новый турмаршрут
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 22.09.2022
В Улан-Удэ осадков не ожидается
Правительство республики сообщило о том, что началась реализация задач по частичной мобилизации
Зрители услышат знакомые произведения
Мероприятие проводилось для детей, состоящий на учёте УИИ
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с премьеры комедии «Барлаг», вызвавшей аншлаг
На эти цели направят 35 млн рублей
Женщина уже два года равнодушна к судьбе сына
Женщины почувствовали себя моделями и стилистами
Экскурсия для ребят оказалась интересной
За неделю также провезли четырёх собак и две кошки
В театре уверяют, что посмотреть спектакль будет интересно и детям, и взрослым
Забайкальцы высоко оценили выступления артистов
Родители живо интересовались гаджетами перед учебным годом
Шойгу заявил, что Россия потеряла в ходе спецоперации 5937 военнослужащих
Местные жители очень рады обновлению