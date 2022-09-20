В Иркутском районе несколько дней горит свалка

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Собственника земли привлекут к ответственности



Вблизи села Оёк в Иркутском районе с 16 сентября продолжаются работы по тушению пожара на свалке мусора и отходов лесопиления на участке, принадлежащем ФГБОУ ВО Иркутский государственный аграрный университет имени Ежевского.



Площадь горения достигала 1 га. К тушению были привлечены силы и средства Иркутского гарнизона пожарной охраны МЧС России, областной пожарно-спасательной службы и добровольной пожарной команды села Оёк. За выходные дни пожарным удалось ликвидировать половину очагов, на сегодня площадь горения составляет 0,5 га.



- Для эффективной работы необходимо привлечение инженерной техники. Задымления в населённом пункте нет, однако ситуация может измениться в любую минуту. Руководство вуза как собственника земельного участка, со своей стороны, до сих пор не предприняло мер по участию в тушении отходов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Известно, что пожары на этом участке происходят ежегодно, а собственнику земли неоднократно предписывалось устранить захламление подведомственной территории. Бездействие собственника в очередной раз привело к пожару.



Вопросы об эффективном тушении свалки отходов, привлечении к ликвидации горения инженерной техники, участии собственника в тушении и о его обязанности устранить захламление участка будут рассмотрены на внеочередном заседании районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 21 сентября.

