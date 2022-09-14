В улан-удэнской колонии выбрали лучший осенний наряд

В колонии провели необычный творческий конкурс
Среди осуждённых исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ прошёл конкурс «Золотая осень».
В пресс-службе УФСИН по Бурятии сообщили, что каждый отряд представил свою визитку, платье ручной работы, поделки и блюда собственного приготовления.
По итогам конкурса в номинации «Осенний наряд» первое место занял отряд №3, в номинации «Лучшее блюдо» победил второй отряд. Он же стал лучшим в номинации «Лучшая поделка».
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