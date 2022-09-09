Игорь Шутенков: «Благоустройство набережной – одно из ключевых направлений мастер-плана Улан-Удэ»

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

В столице Бурятии открыли новую спортивную площадку для воркаута



Мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков открыл новую спортивную площадку для воркаута, построенную на набережной реки Селенга в рамках проекта «Народный бюджет».



- Замечательный проект «Народный бюджет», я думаю, наши горожане о нём не просто слышали, а сами принимали участие. Потому что уже два года в день голосования мы проводим и голосование по «Народному бюджету». Жители сами выбирают точку приложения наших общих сил, - сказал мэр г. Улан-Удэ Игорь Шутенков.



В день голосования, 11 сентября, горожане смогут рядом со своими избирательными участках выбрать те мероприятия, которые необходимо сделать в 2023 году в своём микрорайоне: отремонтировать тротуар, благоустроить детскую площадку или что-то ещё. Также можно предложить свой вариант.



Идея благоустройства территории на набережной реки Селенга пришла юному горожанину Егору. Именно он предложил провести общегородской субботник, после которого возникла идея создать здесь место отдыха, куда смогут приходить горожане.



- Я тут недалеко живу, мы с моим младшим братом и бабушкой ходили сюда гулять. Тут как-то грязно, вон там заброшенные здания, мне это не нравилось, и я ходил убираться. Я хотел тут сделать все чище, - сказал Егор.



Для жителей разных возрастов на площадке возле дома №1 по улице Водопроводная установили два теннисных стола, брусья, разноуровневый турник, лаз с турниками, и два воркаут комплекса.



Благоустройство набережных рек Селенги и Уды, создание «зелёного каркаса» легло в основу мастер-плана Улан-Удэ, который был представлен на Восточном экономическом форуме.



В этом году по проекту «Народный бюджет» в столице Бурятии благоустраиваются 36 объектов, среди них девять спортивных площадок. Все объекты для благоустройства улан-удэнцы выбрали самостоятельно в прошлом году во время голосования, ведь главная идея проекта – дать возможность горожанам самим определить, что именно необходимо сделать в их районе. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.





