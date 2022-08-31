Прапорщик из Бурятии выиграла всероссийский конкурс

















Для всех участников фестиваля ведущие преподаватели и работники культуры и искусств Сибири провели мастер-классы по художественному чтению, вокалу, хореографии, изобразительному искусству.



В прошлом году квартет управления Росгвардии по Бурятии, где солировала прапорщик Надежда Цюпа, занял II место в конкурсе «Солдаты антитеррора».

Для всех участников фестиваля ведущие преподаватели и работники культуры и искусств Сибири провели мастер-классы по художественному чтению, вокалу, хореографии, изобразительному искусству.В прошлом году квартет управления Росгвардии по Бурятии, где солировала прапорщик Надежда Цюпа, занял II место в конкурсе «Солдаты антитеррора».

В Новосибирске состоялся всероссийский ведомственный смотр-конкурс Росгвардии «Солдаты антитеррора». 130 участников демонстрировали исполнительское и профессиональное мастерство в семи номинациях.Выступления конкурсантов оценивало профессиональное жюри, состоящее из представителей учреждений культуры и искусства войск национальной гвардии, членов совета по культуре при Росгвардии, а также ведущих преподавателей театральных и художественных учебных заведений Новосибирской области. Приглашённым гостем стал актёр, заслуженный артист РФ Алексей Огурцов.Восточный округ представляла начальник клуба управления Росгвардии по Бурятии прапорщик Надежда Цюпа. Надежда стала победителем в номинации «Сольное пение» с песней Яны Вайновской «Бессмертный полк».- Исполнение этой песни я посвятила памяти своего прадедушки – ветерана Великой Отечественной войны младшего сержанта Александра Ивановича Черноярова. Дедушка для меня всегда был и остаётся примером защитника Родины, героем и гордостью всей нашей семьи. Каждый год на 9 мая мы выходим с его портретом в «Бессмертном полку», - отметила прапорщик Надежда Цюпа.