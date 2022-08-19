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В Улан-Удэ потерявшую сознание девочку высадили из маршрутки

В Улан-Удэ потерявшую сознание девочку высадили из маршрутки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мимо проходили равнодушные люди, а помощь оказала лишь ехавшая на дежурство сотрудница МВД

Невероятная по своей циничности история произошла в прошлое воскресенье, 14 августа, в Улан-Удэ. Днём 16-летней девочке, ехавшей в маршрутке №33, резко стало плохо. У неё появились внезапные судороги в руках и ногах, а сознание помутнело. О равнодушной реакции других пассажиров и водителя рассказала мама подростка через паблик «Аноним 03».

- Водитель микрика и пассажиры молча высадили её на остановке «Пятый километр». Девочка, скрючившись, лежала практически на проезжей части, - рассказала мама девочки.

Прохожие также равнодушно проходили мимо.

К счастью, мимо проезжала сотрудница МВД, лишь она пришла на помощь девочке. Женщина остановилась, занесла её в свою машину и вызвала скорую помощь.

- Безгранично, как мать, благодарна ей, за оказанную помощь моей дочери, всегда в душе буду вспоминать вас и желать вам счастья. Ну а остальным равнодушным людям пожелаю крепкого здоровья, - поделилась мама юной улан-удэнки.

Случившееся «Байкал-Daily» подтвердили в пресс-службе МВД по Бурятии. Как оказалось, в тот день начальник отдела СУ УМВД России по Улан-Удэ подполковник юстиции заступила на суточное дежурство. И она просто не могла не оказать помощь лежащему на дороге человеку, прокомментировали в министерстве внутренних дел.

- Возвращаясь с места происшествия, на обочине она заметила лежащую женщину. Сотрудница остановилась, чтобы выяснить обстоятельства и оказать помощь. Подойдя ближе, подполковник юстиции обнаружила, что на обочине лежит подросток, рядом с ней рюкзачок и сотовый телефон. Девушка периодически теряла сознание и смогла произнести только, что ей плохо. Оценив обстановку, сотрудница полиции посадила несовершеннолетнюю в свой автомобиль и вызвала бригаду скорой помощи, - сообщили в МВД.

Пока ехали медики, женщина пыталась привести девочку в чувство. Дождавшись скорую, сотрудница УМВД вернулась к своим служебным обязанностям.

Подполковник юстиции скромничает и не хочет называть своего имени, потому что считает, что на её месте так поступил бы каждый. «Увидев лежащего человека, в любом случае бы остановилась для того, чтобы помочь», - лишь поделилась она.

общественный транспорт

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