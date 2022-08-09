Единую набережную Иркутска построят к 2026 году

Её длина составит более 11 километров



В Иркутске власти региона проверили ход реализации проекта единой городской набережной. Первым участком стала Цесовская набережная длиной 1,3 км. Она будет построена в рамках государственно-частного партнёрства. Сейчас по заказу администрации Иркутска ведётся актуализация проектно-сметной документации по берегоукреплению Ангары, работы потребуют дополнительного федерального финансирования.



- Сегодня я дал поручение подготовить проектное решение к осени этого года, чтобы мы могли пройти в кратчайшие сроки необходимые экспертизы и заявиться на получение федерального финансирования в 2023-2024 годах. Для себя мы поставили задачу, чтобы в 2026 году у иркутян был такой значимый объект как единая городская набережная. Сегодня правительство Иркутской области, муниципальная власть и частный инвестор работают над созданием единого проекта, - отметил губернатор региона Игорь Кобзев.



На участке набережной в районе мемориала «Вечный огонь» сейчас ведутся ремонтно-восстановительные работы. Подрядчик асфальтирует велодорожки, скоро начнётся укладка тротуарной плитки и озеленение территории.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, в результате объединения всех участков набережной к 2026 году в Иркутске появится единое рекреационное пространство длиной более 11 километров.

