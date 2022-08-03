Ремонт музея истории Улан-Удэ завершат в декабре

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

В настоящее время реконструкция здания выполнена на 50 процентов



В столице Бурятии идёт капитальная реконструкция музея истории города Улан-Удэ, расположенного в усадьбе купца первой гильдии Ивана Голдобина. На сегодняшний день подрядчик полностью перестелил полы, которые в дальнейшем покроют паркетом. Проведена электрика и вентиляция, утеплена кровля. Сейчас ведутся штукатурно-малярные работы.



Отметим, что строители вручную очищают дерево от старой краски и шпатлёвки. Это делается, чтобы не повредить объект культурного наследия. Его реконструкция предусматривает сохранение здания с частичным воссозданием уличного фасада северного пристроя по архивным фотографиям.



Также будут восстановлены утраченные архитектурные элементы: деревянный профилированный декор карниза, фриза, наличники окон, как снаружи, так и внутри здания, балконная группа с козырьком.



По проекту будет увеличена площадь фондохранилища, предусмотрены необходимые помещения для современных инженерных систем: кладовая уборочного инвентаря, вентиляционная камера, электрощитовая. При главном входе установят подъёмник для маломобильных граждан, увеличится санузел для посетителей.



Окончательное завершение работ по реконструкции, реставрации, техническому переоснащению музея планируется в декабре этого года.



Напомним, здание музея истории города Улан-Удэ было построено в 1880-х годах, сейчас ему уже более 100 лет. В 1879 году купец первой гильдии Иван Голдобин приобрёл усадьбу в центре Верхнеудинска.



- Интересен тот факт, что 20-21 июня 1891 года в этом доме останавливался наследник престола, будущий император Николай II, который в то время возвращался в Санкт-Петербург из кругосветного путешествия. Именно благодаря этому событию сохранились архивные фотографии здания, по которым сейчас ведётся реставрация музея, - сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

