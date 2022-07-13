В Забайкалье пройдёт баттл оружейников
Дальневосточный творческий форум «Культурное наследие и экономика креативных индустрий: открытый диалог» состоится 29 и 30 июля в Забайкалье. Мероприятие объединит представителей федеральных и региональных министерств и ведомств, которые приедут в Читу, чтобы поделиться опытом в сфере культуры, креативных индустрий и туризма.
В рамках форума на территории села Укурик Хилокского района 29 июля пройдёт баттл оружейников – фестиваль «МАБО Knife Fest – 2022». Оружейники из Забайкалья, Монголии, Бурятии, Якутии и Калмыкии продемонстрируют свои умения в метании ножей, стрельбе из лука, покажут силу и ловкость в соревнованиях, запланированных программой фестиваля.
С 15:00 до 17:00 пройдут состязания мастеров-ножевиков в следующих дисциплинах (на время): рубка доски; резка каната, висящего и лежащего; рубка соломинок; рубка пластиковых бутылок с водой; рубка картонной трубки; резка пенки слайсами (тонкими ломтиками); метание ножей; стрельба из лука; резка каната (лежащего) на время.
С 17:00 до 18:00 состоятся интерактивы для зрителей: метание ножей, резка каната, стрельба из лука, забивание гвоздей. В 18:30 начнутся финалы состязаний мастеров-ножевиков.
Фестиваль проводится для объединения бурятских оружейников, привлечения внимания общественности к сохранению традиционной обработки металла и привлечения молодого поколения к оружейному и ювелирному ремеслу, сообщает учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края.
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Бурятские оружейники соберутся на фестиваль «МАБО Knife Fest»
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