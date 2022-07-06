В Бурятии для спасения бабушки с инсультом пришлось лезть на балкон









По предварительным данным, бабушку разбил инсульт. Её увезли в больницу на «скорой». По предварительным данным, бабушку разбил инсульт. Её увезли в больницу на «скорой».





Днём 6 июля в селе Турунтаево в Бурятии пожарные получили просьбу о помощи. 82-летняя местная жительница несколько дней не выходила на связь с детьми: не отвечала на звонки и не открывала дверь квартиры.- На место оперативно выехали пожарные. При помощи пожарной лестницы в присутствии полиции они проникли в квартиру через балкон третьего этажа, где на полу была обнаружена пожилая женщина без сознания, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.Жителей Бурятии призывают быть внимательными к одиноко проживающим родственникам, соседям, знакомым, особенно пожилым или имеющим ограниченные возможности.За помощью можно обратиться по номеру единой службы спасения «112».