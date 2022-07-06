В Бурятии для спасения бабушки с инсультом пришлось лезть на балкон

На помощь пришли пожарные
Днём 6 июля в селе Турунтаево в Бурятии пожарные получили просьбу о помощи. 82-летняя местная жительница несколько дней не выходила на связь с детьми: не отвечала на звонки и не открывала дверь квартиры.
- На место оперативно выехали пожарные. При помощи пожарной лестницы в присутствии полиции они проникли в квартиру через балкон третьего этажа, где на полу была обнаружена пожилая женщина без сознания, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, бабушку разбил инсульт. Её увезли в больницу на «скорой».
Жителей Бурятии призывают быть внимательными к одиноко проживающим родственникам, соседям, знакомым, особенно пожилым или имеющим ограниченные возможности.
За помощью можно обратиться по номеру единой службы спасения «112».
Главы Иркутской области и Бурятии обсудили сбор мусора на Байкале
Игорь Шутенков: «Претензий и вопросов к качеству исполнения никаких быть не должно»
На помощь пришли пожарные
Подрядчик может завершить работы уже в этом году
Здесь смогут тренироваться жители Мясокомбината
Татьяна Нежельская с другими блогерами пытались повторить легендарные зарубежные блюда из отечественных продуктов
Акция прошла на дороге, ведущей к Иволгинскому дацану
В теплице растут и набираются сил около 200 тысяч сеянцев сосны и лиственницы
Таков прогноз синоптиков
Участие приняли более десяти женщин
Вопрос о введении сухого закона подняли в том числе после гибели младенца по вине пьяного отца
На объекте до сих пор не хватает рабочей силы
Улан-удэнцы услышали джазовое трио LRK, Антоху МС и группа «Калинов мост»
Странная шутка про лицо экс-сумоиста из Бурятии пришлась по душе не всем пользователям
Его Святейшеству исполнилось 87 лет