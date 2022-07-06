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В Бурятии состоится мотофестиваль «Байкальский Берег»

В Бурятии состоится мотофестиваль «Байкальский Берег»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Байкеры соберутся в селе Выдрино

С 21 по 24 июля в Бурятии пройдёт четырнадцатый международный мотофестиваль «Байкальский Берег 2022». Мероприятие проведут на берегу Байкала, на территории села Выдрино Кабанского района.

В программе фестиваля: выступления групп с ведущим Сашей Каменским, шоу для всех возрастов, конкурсы и розыгрыши с призами от партнёров фестиваля, баня на берегу Байкала, страйкбол, тир, волейбол и другие активности.

На сцене выступят коллективы разных жанров. Уже подтвердили своё участие: «Derby FM» (г. Братск), «Whiscary» с «КИШ пати (г. Иркутск), «ВинниGuns» (г. Улан-Удэ), «Фэйбл» (г. Иркутск), «Тотем» (г. Улан-Удэ), «Cradle Of Cats» (г. Иркутск), «Местный Панк» (г. Иркутск), «The Pancakes» (г. Иркутск), «Один Шаг» (г. Иркутск), «Правда Жизни» (г. Иркутск) и «Группа Семь» (г. Ангарск). Об этом сообщает байкерский клуб «Байк.Алл».

Возрастное ограничение 18+

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