 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 июля

05 июля

Популярное

В Бурятии начал работу безопасный пляж на Байкале

В Бурятии начал работу безопасный пляж на Байкале
Общество,  Фото:пресс-служба минтуризма РБ
Опыт по благоустройству будет тиражироваться в других местах массового отдыха

С 1 июля в селе Горячинск Прибайкальского района Бурятии начал свою работу безопасный пляж. Вход на пляж абсолютно бесплатный.


Общественное пространство оборудовано беседками, кабинами для переодевания, деревянными дорожками, волейбольной площадкой, подиумом под лежаки, шлагбаумом, переносной перегородкой от машин, камерой видеонаблюдения. Выделено три зоны купания, установлено два пирса для катеров. На территории пляжа работает пиццерия и баня для обогрева. Также на берегу будет работать мобильный пункт полиции, у курорта организована парковка для машин. В июле здесь планируется установить ещё один общественный туалетный модуль.

Часть объектов было создано на средства республиканской субсидии в рамках благоустройства территорий, прилегающих к местам туристского показа, на сумму 1,4 млн рублей.

- Управлять пляжной зоной и следить за безопасностью купающихся будет Бурятское республиканское отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах», - сообщает пресс-служба министерства туризма Бурятии. 



Бурятия туризм пляж Байкал Горячинск купание

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии начал работу безопасный пляж на Байкале
В Бурятии начал работу безопасный пляж на Байкале
Общество, 06.07.2022
Опыт по благоустройству будет тиражироваться в других местах массового отдыха
Самбисты Бурятии стали призёрами «Кубка полковников»
Самбисты Бурятии стали призёрами «Кубка полковников»
Общество, 06.07.2022
Спортсмены из Селенгинского района завоевали 4 медали
Иркутская зоогалерея создала для лисёнка «детский сад»
Иркутская зоогалерея создала для лисёнка «детский сад»
Общество, 06.07.2022
Специалисты выходили четвероногого пациента
В Забайкалье отменили все ограничения по африканской чуме свиней
В Забайкалье отменили все ограничения по африканской чуме свиней
Общество, 06.07.2022
Животных и продукцию свиноводства можно вывозить за пределы региона
В Бурятии разыграли «Кубок Байкала» по шашкам
В Бурятии разыграли «Кубок Байкала» по шашкам
Общество, 06.07.2022
Спортсмены республики завоевали 3 медали соревнований
В Иволгинский дацан в Бурятии прибыла статуя известного ламы
В Иволгинский дацан в Бурятии прибыла статуя известного ламы
Общество, 06.07.2022
Статуя Бакула Ринбоче – подарок правительства Индии
В Забайкалье из-за осадков ввели режим повышенной готовности
В Забайкалье из-за осадков ввели режим повышенной готовности
Общество, 06.07.2022
В крае наблюдается неблагоприятная гидрологическая обстановка
Вокруг Байкала построят 7 предприятий по обработке и утилизации отходов
Вокруг Байкала построят 7 предприятий по обработке и утилизации отходов
Общество, 06.07.2022
Главы Иркутской области и Бурятии обсудили сбор мусора на Байкале
В Бурятии не нашли признаков массовой болезни лесов
В Бурятии не нашли признаков массовой болезни лесов
Общество, 06.07.2022
Специалисты провели свыше 1,6 тысяч генетических анализов леса
Иркутские учёные получили грант на исследование по выращиванию трюфелей
Иркутские учёные получили грант на исследование по выращиванию трюфелей
Общество, 06.07.2022
Отмечается, что у проекта большой потенциал импортозамещения
Молодые «бездари» готовы «сорвать крышу» зрителям на концерте в Бурятии
Молодые «бездари» готовы «сорвать крышу» зрителям на концерте в Бурятии
Общество, 06.07.2022
На сцену «Голоса кочевников» впервые выйдет перспективная молодёжная поп-рок группа
Мэр Улан-Удэ поручил жёстко контролировать качество ремонта дворов
Мэр Улан-Удэ поручил жёстко контролировать качество ремонта дворов
Общество, 06.07.2022
Игорь Шутенков: «Претензий и вопросов к качеству исполнения никаких быть не должно»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^