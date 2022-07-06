В Бурятии начал работу безопасный пляж на Байкале

















С 1 июля в селе Горячинск Прибайкальского района Бурятии начал свою работу безопасный пляж. Вход на пляж абсолютно бесплатный.Общественное пространство оборудовано беседками, кабинами для переодевания, деревянными дорожками, волейбольной площадкой, подиумом под лежаки, шлагбаумом, переносной перегородкой от машин, камерой видеонаблюдения. Выделено три зоны купания, установлено два пирса для катеров. На территории пляжа работает пиццерия и баня для обогрева. Также на берегу будет работать мобильный пункт полиции, у курорта организована парковка для машин. В июле здесь планируется установить ещё один общественный туалетный модуль.Часть объектов было создано на средства республиканской субсидии в рамках благоустройства территорий, прилегающих к местам туристского показа, на сумму 1,4 млн рублей.- Управлять пляжной зоной и следить за безопасностью купающихся будет Бурятское республиканское отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах», - сообщает пресс-служба министерства туризма Бурятии.