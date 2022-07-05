Бегун из Бурятии стал призёром кубка России

Роман Троценко занял второе место в беге на 1500 м



В Брянске с 1 по 2 июля прошёл кубок России по лёгкой атлетике. В соревнованиях приняли участие 593 легкоатлета из 64 регионов России. Спортсмены боролись за победу в беге на 100, 200 и 400, 800, 1500, 3000, 5000 м, прыжках в высоту и в длину, тройном прыжке, метании диска, молота и копья, толкании ядра, прыжках с шестом.



В беге на 1500 м серебряным призёром кубка стал бегун из Бурятии Роман Троценко с результатом - 3:40.14. Отметим, что спортсмен установил личный рекорд. Победителем дистанции был Сергей Дубровский, представляющий Московскую и Белгородскую области (3:38:80). На третьем месте – Константин Толоконников (Московская область) - 3:42.38.



Отличились на кубке России легкоатлеты Иркутской области. В эстафете 4х400 у женщин «золото» завоевали Кристина Вершинина, Ольга Родиошкина, Ирина Гущенец и Екатерина Иванова. Кристина Вершинина также победила в беге на 400 м с барьерами. Серебряную медаль в прыжке с шестом выиграл Михаил Шмыков. Бронзовые награды достались Екатерине Ивановой (в беге на 400 м) и Ольге Родиошкиной (в беге на 800 м). Об этом сообщает всероссийская федерация лёгкой атлетики.

