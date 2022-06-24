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В Бурятии местами кратковременные дожди

В Бурятии местами кратковременные дожди
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Максимальная температура воздуха составит +31 градус

По данным Бурятского гидрометцентра, 24 июня по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах 14, при грозе порывы до 15-18 м/с. Температура днём +26,+31, местами +18,+23.

В Улан-Удэ ночью кратковременный дождь, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +27,+29.
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