Максимальная температура воздуха составит +31 градус
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 июня по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах 14, при грозе порывы до 15-18 м/с. Температура днём +26,+31, местами +18,+23.
В Улан-Удэ ночью кратковременный дождь, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +27,+29.
В Бурятии местами кратковременные дожди
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