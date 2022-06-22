Мужчина незаконно получил выплаты в течение года
В Кяхтинском районе Бурятии войсковой части через суд пришлось взыскивать с бывшего военнослужащего весьма крупную сумму неосновательного обогащения. Ему платили весь год, в результате чего он незаконно получил свыше 200 тысяч рублей.
Мужчина уволился с военной службы в 2020 году.
- Однако при внесении сведений в автоматизированную систему была допущена ошибка в части указания даты, до которой бывший военнослужащий обеспечивается денежным довольствием, и указан 2021 год. В связи с чем ему излишне выплачено денежное довольствие в размере свыше 200 тысяч рублей. Сумма подлежит взысканию с ответчика как неосновательное обогащение, - сообщили в Кяхтинском районном суде.
Суд удовлетворил иск войсковой части.
Денежные средства с ответчика взысканы в пользу Российской Федерации в лице управления финансового обеспечения Министерства обороны.
В Бурятии бывшему военному по ошибке выплатили более 200 тысяч
Общество, Фото:
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