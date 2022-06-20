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В Усть-Ордынском округе отметили столетие Аларского района

В Усть-Ордынском округе отметили столетие Аларского района
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Район был образован в 1922 году

Праздничные мероприятия, посвящённые столетию образования Аларского района Усть-Ордынского Бурятского округа, прошли в посёлке Кутулик.

Праздник был организован в рамках районного культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан – 2022». На разных площадках прошли спортивные соревнования, мастер-класс по бурятской игре «шагай наадан», тематические выставки, гала-концерт творческих коллективов района, молодёжный фестиваль КВН, конкурс красоты «Мисс Аларь 2022». Состоялись премьера документального фильма, посвящённого юбилею района и презентация книги.

В ходе торжественного мероприятия почётной грамотой губернатора Иркутской области награждён глава крестьянского (фермерского) хозяйства Владимир Тугарин, благодарностью губернатора региона – главный специалист финансового отдела администрации МО «Табарсук» Тамара Безродных, главный специалист финансового отдела администрации МО «Могоенок» Дина Гарифулина, главный агроном общества с ограниченной ответственностью «СХ Наследие» Сергей Захаров и директор общества с ограниченной ответственностью «Кутуликская электросетевая компания» Иван Попов.

Также прошли гастроли Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова. Спектакль по пьесе советского классика Алексея Арбузова был показан на сцене межпоселенческого культурного центра досуга в посёлке Кутулик. Иркутский драмтеатр и Аларский район связывают партнёрские отношения. В августе текущего года театр совместно с администрацией района впервые проведут фестиваль любительских театров «Солнце в аистовом гнезде», посвящённом 85-летию Александра Вампилова, уроженца Аларского района.

18 июня юбилейные мероприятия завершились праздничным концертом, в котором приняли участие артисты ансамбля песни и танца «Степные напевы», сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Справка

9 января 1922 года постановлением ВЦИК был образован Аларский район в составе Бурят-Монгольской автономной области. Сегодня – это один из крупнейших районов Иркутской области. Площадь территории района составляет 2,4 тысячи кв. км. В составе района — 17 муниципальных образований), 71 населённый пункт. Численность проживающего населения — 20497 (на 01.01.2018 г.). Аларский район — многонациональный район. 70 % населения составляют русские, 22% -буряты, 3% татары, по 2% украинцы и белорусы и 1% - другие национальности.

Издавна основой экономического потенциала Алари является сельскохозяйственное производство. Сельским хозяйством в районе занято 11 сельхозпредприятий различных организационно-правовых форм, 87 крестьянско-фермерских хозяйств, 11 кооперативов по закупу молока и мяса. В Аларском районе 11% посевной площади зерновых от площади зерновых в области.

В годы Великой Отечественной войны 8877 уроженцев Алари защищали Родину, 2812 человек не вернулось с фронта. Высокого звания Героя Советского Союза удостоены Андрей Петрович Чумаков и Егор Иванович Быков.

Много знаменитых и талантливых людей – выходцы Аларского района. Среди них — этнограф, фольклорист, просветитель, почётный член ВСОРГО Пётр Павлович Баторов (1850-1927 гг.); революционер, председатель Совета народных комиссаров Республики Бурятия Михей Николаевич Ербанов (1889-1937 гг.); крупный учёный из блестящей плеяды создателей космической техники профессор Мартын Галсанович Абахаев (1906-1982 гг.) и многие другие. Всемирную славу Аларскому району принёс известный драматург Александр Валентинович Вампилов, детские и юношеские годы которого прошли в посёлке Кутулик. Его имя носит одна из улиц в посёлке, библиотека, открыт музей драматурга.
Усть-Ордынский Бурятский округ Аларский район юбилей

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