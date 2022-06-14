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В Бурятии верующие отметили день Святой Троицы

В Бурятии верующие отметили день Святой Троицы
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
Прихожане Свято-Троицкой Селенгинской обители были награждены медалями

12 июня православные верующие Бурятии отметили день Святой Троицы, Пятидесятницы.

Днём ранее, 11 июня, в день Троицкой родительской субботы, в Улан-Удэ отметили память всех от века усопших православных христиан. В канун этого дня в храмах совершался парастас, заупокойное вечернее богослужение, за которым поминались имена усопших.

В канун Троицы митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил праздничные богослужения в Свято-Троицком храме города Улан-Удэ.

- Владыка возглавил в храме, по древней традиции празднично украшенном цветами и молодыми берёзками, служение всенощного бдения с литией, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии. - В сам день Пятидесятницы митрополит Иосиф возглавил служение божественной литургии в Никольском храме Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря. В этот день обитель отмечает престольный праздник.

Прихожане были награждены митрополитом Иосифом медалями Улан-Удэнской и Бурятской епархии священномученика Ефрема епископа Селенгинского, а также благословенными архиерейскими грамотами.
православие Бурятия Троица епархия Улан-Удэ

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