Артисты из Улан-Удэ покорили зрителей Благовещенска

Общество, Фото: Александра Данилова

Русский драмтеатр борется за главный приз фестиваля – Нику



9 июня Государственный русский драматический театр (Улан-Удэ) с успехом показал подростковый спектакль «Макаки, пицца и деструкция» (12+) в постановке Сергея Левицкого на фестивале «Территория детства» в Благовещенске.



Показ состоялся на сцене Амурского областного театра драмы в рамках I Дальневосточного театрального фестиваля для детей и о детях.



Бестужевцы – единственный театр из Бурятии – привезли популярный подростковый спектакль «Макаки, пицца и деструкция» по пьесе Ирины Васьковской и Дарьи Уткиной. Они покорили благовещенских зрителей всех возрастов, а также искушенную экспертную театральную публику, рассказали в пресс-службе театра.



После спектакля состоялось обсуждение с участием критиков, драматургов и членов жюри.



Драматург Анастасия Букреева: «Я очень рада видеть театр из Улан-Удэ, я люблю Бурятию. Эту пьесу знаю с 16-го года. Сейчас, когда я увидела вас, она для меня раскрылась совершенно по-другому. Я благодарю вас за это. Она лучше, чем я думала о ней. И это, мне кажется, великое дело».



Театровед Анна Шавгарова: «Хорошей традицией становится радость встречи с театром Бестужева и с их качественными спектаклями. Здесь понятен жанр – музыкальная история, ударные, клавишные, струнные инструменты создают ритм – не искусственный, настоящий, и он придаёт звучание истории. Четверка главных героинь: все имеют свою краску, все убедительны! И скромные, выразительные средства в сценографии, в костюмах оправданы».



Театровед Нина Шульгина: «Это очень важный и очень трудный разговор с подростками и их родителями. Этот спектакль настолько прост, но так точен в своём рисунке. Все точно знают эти переживания, все прошли этот ад, все всё знают... Это такой театр жизни, который через этот ад даёт возможность посмотреть на себя со стороны. И это очень важно! Спасибо отборщикам за то, что отобрали этот спектакль. Важно, когда на фестивале случаются такие спектакли, которые не оставляют равнодушными».



Михаил, студент мастерской будущих критиков: «От всех наших ребят благодарю за спектакль. Интересно было наблюдать за происходящим. Тема хорошо подана».



Михаил, артист Тындинского театра: «Очень понравилось пластическое выражение. Способ рассказа истории рубленный, каждая сцена, словно, «вколачивается», это «бомба». Для меня критерий хорошего спектакля – это то, что я продолжаю думать о нем после. Про ваш спектакль я буду думать, он настолько меня заинтересовал, возможно, благодаря открытому финалу».



«Территория детства» – это фестиваль-конкурс. Все 17 спектаклей посмотрят члены жюри, в которое вошли известные театральные критики, драматурги и режиссеры: Кристина Матвиенко, Анна Шавгарова, Нина Шульгина, Анастасия Букреева, Павел Овсянников, Виктор Скоморошко, Галина Федосеева, а также драматург Яна-Стародуб-Афанасьева, директор фестиваля. Оценивать постановки будет и детское жюри.



Итоги станут известны 15 июня на церемонии закрытия I Дальневосточного театрального фестиваля для детей и о детях «Территория детства». Победителям вручат Нику – символ фестиваля и куклу ручной работы от художницы Анны Тюриной – в номинациях: «За лучший кукольный спектакль», «Лучший спектакль для детей» и «Лучший спектакль для подростков».

