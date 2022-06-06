В Бурятии выбрали лучшие студенческие «Агитбригады»

Общество, Фото: пресс-служба молодёжного центра РБ

Победителем стал отряд «Прометей»



4 июня в Улан-Удэ прошёл традиционный творческий конкурс «Агитбригад» среди студенческих отрядов Бурятии. Мероприятие состоялось в городском дворце детского и юношеского творчества.



Как пояснили в молодёжном центре РБ, агитбригада – это важное мероприятие, которое проводится перед началом трудового семестра. Оно направлено на раскрытие творческого потенциала бойца и отряда в целом.



Участники показали свои номера на тему «Я еду в студенческий отряд…». По итогам конкурса была выбрана тройка призёров:

1 место - отряд «Прометей» (Путинное направление);

2 место -отряд «Азимут» (Штаб студенческих отрядов БГУ «АРОН»);

3 место - отряд «Экспресс» (Проводники).

