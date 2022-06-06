Победителем стал отряд «Прометей»
4 июня в Улан-Удэ прошёл традиционный творческий конкурс «Агитбригад» среди студенческих отрядов Бурятии. Мероприятие состоялось в городском дворце детского и юношеского творчества.
Как пояснили в молодёжном центре РБ, агитбригада – это важное мероприятие, которое проводится перед началом трудового семестра. Оно направлено на раскрытие творческого потенциала бойца и отряда в целом.
Участники показали свои номера на тему «Я еду в студенческий отряд…». По итогам конкурса была выбрана тройка призёров:
1 место - отряд «Прометей» (Путинное направление);
2 место -отряд «Азимут» (Штаб студенческих отрядов БГУ «АРОН»);
3 место - отряд «Экспресс» (Проводники).
В Бурятии выбрали лучшие студенческие «Агитбригады»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Спектакль коллектива выиграл номинацию «Лучшая работа художника по куклам»
Победителями стали «УВО Росгвардия», «УФСИН» и «Сокол»
В пятый раз им стал баскетбольный клуб «Лара»
Победу во «взрослых» категориях праздновали уланудэнцы
Пять наград выиграли девушки, одну – юноши
Также отменены дезинфекция и социальная дистанция
Спортсмены республики приняли участие в международных соревнованиях
Двери Каменского дома детского творчества открылись после реконструкции фасада, проводившейся при поддержке «Сибцема»
Серые крыши в рамках капремонта меняют на цветные
Ребята представили на конкурс более 20-ти работ
Абсолютный победитель по бухэ барилдаан получит более 50 тысяч рублей
Были опасения, что детёныш изюбря, которому сообща придумывали кличку, погиб
Желающие поучаствовать в конкурсе ещё успевают это сделать
Местные жители возмущены произошедшим
Рок-мюзикл, который ставят в оперном театре, назвали грандиозной постановкой