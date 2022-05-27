В Улан-Удэ пройдут 6 матчей чемпионата СФО и ДФО по футболу

Сборная республики сыграет с гостями из Иркутска, Алтая, Новосибирска и Томска



В июне в Улан-Удэ пройдут 6 матчей чемпионата Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по футболу Высшей лиги. Все игры проведут на центральном стадионе.



Футбольный клуб «Бурятия» примет:

- 3 июня – ФК «Алтай» (г. Барнаул);

- 5 июня – ФК «Строитель» (г. Бийск);

- 10 июня – ФК «Байкал» (г. Иркутск);

- 12 июня – ФК «Иркутск» (г. Иркутск);

- 17 июня – ФК «Новосибирск» (г. Новосибирск);

- 19 июня – ФК «Томь М» (г. Томск).



Матчи с ФК «Алтай» и ФК «Строитель» начнутся в 18:00 по местному времени, сообщает пресс-служба футбольного клуба «Бурятия».



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