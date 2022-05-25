Проект федерации спортивного туризма Бурятии получит субсидию

Проект называется «По пути Гэсэра»



Проект федерации спортивного туризма Бурятии «Молодёжная туриада «По пути Гэсэра» стал одним из победителем конкурса на предоставление субсидий из республиканского бюджета.



- Проект направлен на популяризацию туризма. Он позволяет провести подготовку инструкторов-проводников по пешеходному и водному туризму, сочетает активный отдых детей и молодежи с познавательной деятельностью, - сообщает федерация спортивного туризма Бурятии.



В ходе реализации проекта участники получат навыки безопасного поведения на природе, умения общаться в группе, работы в команде, экологического самосознания, любви к родному краю.



Партнерами проекта являются ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта Бурятии, районный центр туризма и краеведения Тункинского района, районный детский эколого-туристский клуб «Барс».



Сроки реализации проекта - июль - август 2022 года.

