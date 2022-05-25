Проект называется «По пути Гэсэра»
Проект федерации спортивного туризма Бурятии «Молодёжная туриада «По пути Гэсэра» стал одним из победителем конкурса на предоставление субсидий из республиканского бюджета.
- Проект направлен на популяризацию туризма. Он позволяет провести подготовку инструкторов-проводников по пешеходному и водному туризму, сочетает активный отдых детей и молодежи с познавательной деятельностью, - сообщает федерация спортивного туризма Бурятии.
В ходе реализации проекта участники получат навыки безопасного поведения на природе, умения общаться в группе, работы в команде, экологического самосознания, любви к родному краю.
Партнерами проекта являются ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта Бурятии, районный центр туризма и краеведения Тункинского района, районный детский эколого-туристский клуб «Барс».
Сроки реализации проекта - июль - август 2022 года.
Проект федерации спортивного туризма Бурятии получит субсидию
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