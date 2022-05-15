В Бурятии за сутки потушили 4 лесных пожара

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На утро 16 мая возгораний в лесах региона нет



За сутки проводились работы по тушению 4 лесных пожаров в Еравнинском, Прибайкальском и Северо-Байкальском районах. Общая площадь, пройденная огнём, составила 326 га, 310 из которых нелесная площадь.



- С огнём сражались 140 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 28 единиц лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Все лесные пожары потушены.



На утро 16 мая возгораний в лесах республики не зарегистрировано.



- На оперативном штабе по тушению лесных пожаров отмечена высокая оперативность реагирования на возгорания. Оперативность тушения лесных пожаров в первые сутки в Бурятии превышает 90%, - отметили в агентстве.



В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. «Соблюдайте правила пожарной безопасности! Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44», - призвали здесь.

