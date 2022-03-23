В Улан-Удэ пройдёт праздник «NaVruZ 2022 в Бурятии»

Мероприятие проведут под новым брендом



26 марта в Улан-Удэ состоится праздник «NaVruZ 2022 в Бурятии». Традиционный праздник тюркских народов Средней Азии и Поволжья проведут с 13:00 на территории этнографического музея народов Забайкалья.



Программа Навруза подготовлена при участии татарской, узбекской, киргизской, казахской, азербайджанской и таджикской общин. Участники празднества в национальных костюмах тепло встретят гостей и Весну, приход которой означает у тюрков начало Нового года. В подарок Весна и её подружки угостят всех собравшихся традиционными лакомствами тюркских народов. Узбекским пловом всех желающих накормят шеф-повара узбекского землячества «Турон».



На «Улице добрых соседей» состоятся презентации творчества народов Средней Азии и Поволжья, фотосессии с головными уборами с национальным колоритом и праздничный концерт «Узоры Востока». Посетители смогут принять участие в семейном игровом турнире «Занимательная этника» и турнире по настольным нардам. Дети смогут принять участие в народных играх и забавах. В зоне фуд-корта гости музея смогут отведать блюда национальных кухонь.



Вход для посетителей в национальных костюмах (верхняя одежда и головной убор) бесплатный, сообщает пресс-служба этнографического музея.



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