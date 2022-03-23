 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 марта

22 марта

Популярное

В Улан-Удэ пройдёт праздник «NaVruZ 2022 в Бурятии»

В Улан-Удэ пройдёт праздник «NaVruZ 2022 в Бурятии»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие проведут под новым брендом

26 марта в Улан-Удэ состоится праздник «NaVruZ 2022 в Бурятии». Традиционный праздник тюркских народов Средней Азии и Поволжья проведут с 13:00 на территории этнографического музея народов Забайкалья.

Программа Навруза подготовлена при участии татарской, узбекской, киргизской, казахской, азербайджанской и таджикской общин. Участники празднества в национальных костюмах тепло встретят гостей и Весну, приход которой означает у тюрков начало Нового года. В подарок Весна и её подружки угостят всех собравшихся традиционными лакомствами тюркских народов. Узбекским пловом всех желающих накормят шеф-повара узбекского землячества «Турон».

На «Улице добрых соседей» состоятся презентации творчества народов Средней Азии и Поволжья, фотосессии с головными уборами с национальным колоритом и праздничный концерт «Узоры Востока». Посетители смогут принять участие в семейном игровом турнире «Занимательная этника» и турнире по настольным нардам. Дети смогут принять участие в народных играх и забавах. В зоне фуд-корта гости музея смогут отведать блюда национальных кухонь.

Вход для посетителей в национальных костюмах (верхняя одежда и головной убор) бесплатный, сообщает пресс-служба этнографического музея.

Возрастное ограничение 0+
Бурятия Улан-Удэ Навруз Праздники этнографический музей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ выберут ученика года
В Улан-Удэ выберут ученика года
Общество, 23.03.2022
Конкурс проведут в дистанционном формате
В Улан-Удэ разыграли кубок по мини-футболу
В Улан-Удэ разыграли кубок по мини-футболу
Общество, 23.03.2022
Турнир выиграла команда «Спарта 1»
24 марта отпразднуют День иркутского кино
24 марта отпразднуют День иркутского кино
Общество, 23.03.2022
Региональному празднику посвятят более 20 мероприятий
В селе Бурятии появится мемориал ветеранов
В селе Бурятии появится мемориал ветеранов
Общество, 23.03.2022
На благоустройство Кабанского района направлено более 92 млн рублей
В Забайкалье парк «Тужи» получит дальнейшее развитие
В Забайкалье парк «Тужи» получит дальнейшее развитие
Общество, 23.03.2022
Будет протянута высоковольтная линия, построены гостиница и спорткомплекс
В Бурятии закроют прямой доступ к 41-метровой статуе божества
В Бурятии закроют прямой доступ к 41-метровой статуе божества
Общество, 23.03.2022
Обзор монумента будет осуществляться со смотровых площадок
Жителям Бурятии предложили написать эссе о водоёмах
Жителям Бурятии предложили написать эссе о водоёмах
Общество, 23.03.2022
В республике стартовала экоакция «Голубое богатство Забайкальского национального парка»
Дворы в сёлах Бурятии преобразят в мини-парки
Дворы в сёлах Бурятии преобразят в мини-парки
Общество, 23.03.2022
Новые зоны отдыха появятся в 10 населённых пунктах Прибайкалья
В школе Улан-Удэ открылся клуб финансовой грамотности
В школе Улан-Удэ открылся клуб финансовой грамотности
Общество, 23.03.2022
Он поможет подросткам узнать больше о сфере финансов, инвестиций и предпринимательстве
Уроженка Бурятии отметила столетний юбилей
Уроженка Бурятии отметила столетний юбилей
Общество, 23.03.2022
В настоящее время Евдокия Якушева проживает в Иркутской области
«Дачные» автобусы Улан-Удэ в этом году будут работать без изменений
«Дачные» автобусы Улан-Удэ в этом году будут работать без изменений
Общество, 23.03.2022
Вопрос по маршрутам в Сосновый бор и Звёздный взял на контроль глава Бурятии
Борцы Бурятии примут участие в первенстве России
Борцы Бурятии примут участие в первенстве России
Общество, 23.03.2022
Квалификационные поединки и полуфиналы начнутся 24 марта
В Забайкалье фронтовая медсестра отметила 104-й день рождения
В Забайкалье фронтовая медсестра отметила 104-й день рождения
Общество, 23.03.2022
Наталья Азеева появилась на свет за год до Октябрьской революции

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^