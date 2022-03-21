Бурятскую борьбу будут совместно развивать три региона

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Подписано соглашение о реализации совместных задач по развитию «Бyхэ барилдаан»



Результатом работы межрегиональной научно-практической конференции на тему «Бурятская национальная борьба «Бухэ барилдаан» как фактор развития этнической идентичности народа» стало подписание трёхстороннего соглашения. 19 марта участники конференции обсудили перспективы развития бурятской национальной борьбы на территории Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области.



- Попытка принять базовые правила проведения национальной борьбы во всех субъектах Российской Федерации была предпринята ещё в 2005 году. Тогда на базе национального парка «Алханай» была проведена тематическая конференция. Борцовский форум собрал почти сто делегатов из Бурятии, Читинской и Иркутской областей, Усть-Ордынского Бурятского автономного округа и города Санкт- Петербурга. На конференции были утверждены единые правила проведения соревнований. Сегодня, правила бурятской борьбы всё же отличаются по регионам проживания бурят: в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, - рассказал сенатор РФ Баир Жамсуев.



О необходимом комплексе мер по включению бурятской борьбы во всероссийский реестр национальных видов спорта заявил начальник отдела физической культуры и спорта администрации Агинского Бурятского округа Булат Бальжинимаев. Вице-президент федерации спортивной борьбы Бурятии Батор Дагбаев и и.о. начальника отдела по национальным видам спорта администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Валерий Алексеев во многом поддержали эту инициативу.



Завершая работу конференции, руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев выразил готовность провести соревнования по бурятской борьбе «Бухэ барилдаан» по единым правилам на агинской земле.



- Мы готовы организовать традиционный чемпионат Забайкальского края «Большой приз Алханая» уже в новом формате, - пояснил руководитель округа.



Конференция завершилась церемонией подписания соглашения между министерствами спорта и федерациями спортивной борьбы трёх субъектов: Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



