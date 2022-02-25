В Улан-Удэ зафиксирован повышенный спрос на наличные в банкоматах





В ВТБ подчёркивают, что также продолжают обслуживание клиентов в штатном режиме. Все отделения, банкоматы и терминалы банка работают без ограничений.





25 февраля улан-удэнцы сообщают о высоком спросе на наличные в банкоматах.Длинные очереди к банкоматам в Москве и других крупных городах были зафиксированы ещё вчера, 24 февраля, сразу после начала военной спецоперации на Донбассе. В столице Бурятии очереди и опустошённые банкоматы произошли на следующий день.- Передо мной стояли две пожилые женщины. Каждая снимала, видимо, все сбережения сразу с нескольких банковских карт, - рассказала «Байкал-Daily» улан-удэнка.В большинстве банкоматов проблем с выдачей наличных после окончания рабочего дня нет. Вероятно, работники успевают подгрузить их.Однако в течение дня получить наличные было невозможно, рассказала ещё одна жительница Улан-Удэ. Она объездила шесть банкоматов, и везде была одна и та же надпись – «Выдача временно недоступна».Также в эти два дня жители Бурятии активно забирают свои валютные депозиты. Так, в одном из отделений банка в Улан-Удэ накануне мужчина требовал немедленно выдать ему 100 тысяч долларов, хранящиеся на валютном вкладе. Такую большую сумму выдать ему сразу не могли и сделали только заказ наличных. Ситуация вкладчика явно сильно возмутила.По данным РБК, 24 февраля, в день начала военной операции на Украине россияне сняли со счетов 111 миллиардов рублей. Это рекордный всплеск с 27 марта 2020 года — тогда, на фоне начала пандемии и после предложения президента Владимира Путина ввести налог на процентный доход с крупных вкладов, население и бизнес за день сняли наличность на 174,9 млрд.Представители кредитных организаций утверждают, что нехватка наличности не носит системного характера.Под новый пакет санкций против России из-за военной операции на Украине попали два крупнейших банка – Сбер и ВТБ.- Американские банки обязаны закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его «дочек» к 26 марта. ВТБ попал под блокирующие санкции — его активы в США замораживаются. Блокирующие санкции также вводятся против «Открытия», Новикомбанка и Совкомбанка. Для некоторых частных и государственных компаний и банков вводится ограничение на привлечение капитала. Среди них Газпромбанк, Россельхозбанк, «Газпром», «Газпромнефть», «Транснефть», «Ростелеком», «Русгидро», «Алроса», «Совкомфлот», РЖД, Альфа-банк, Московский кредитный банк, - сообщает Forbes.Отметим, на Сбер не распространяются «полные блокирующие санкции» (список SDN), которые влекут максимально возможные ограничения - блокировку активов банка в американской юрисдикции, запрет на долларовые транзакции, запрет на проведение любых транзакций с американскими контрагентами. Сбер добавлен в список CAPTA, предусматривающий ограничения на корреспондентские счета. А значит ограничения вообще не повлияют на активы клиентов и работу банка внутри нашей страны. В принципе, банк может и далее вести дела с партнёрами из Соединенных Штатов, например, приобретать у них определённые товары, объяснил доцент кафедры экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.