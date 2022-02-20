Освобождённая из рабства уроженка Бурятии прилетела с детьми в Улан-Удэ

Уроженка республики, про которую ранее сообщалось, что её два года держали в рабстве в Воронежской области, прилетела с детьми в Улан-Удэ. Об этом сообщили в полпредстве Бурятии в Москве.
- Сегодня наша землячка с детьми уже в Улан-Удэ. Все вы знаете, какой длительный и сложный процесс – восстановление паспорта. Но, благодаря оперативной работе всех задействованных служб, буквально за сутки удалось восстановить паспорт. Огромная благодарность всем коллегам! – сообщили здесь.
Дети успели побывать на Красной площади и погулять по Москве. «Мы надеемся, что всё у них будет теперь хорошо», - добавили в полпредстве.
- Дальше с семьёй будут работать представители Минсоцзащиты Бурятии, уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова и адвокат. Оценку произошедшему дадут компетентные органы после тщательной проверки. Мы ещё раз благодарим всех, кто помогал, и рады, что наши земляки – самые отзывчивые люди! – заключили здесь.
Как сообщал «Байкал-Daily», организация «Альтернатива» рассказала о том, как уроженку Бурятии и двух её детей два года удерживали в рабстве под Воронежем.
Женщина отправилась с маленькими детьми в Москву на заработки из деревни в Бурятии. В столице ей предложили работу в Воронежской области на ферме дояркой. Она с радостью согласилась, поскольку условия обещали хорошие.
Но, по её словам, на ферме она оказалась буквальным образом в плену. О своей нелёгкой жизни пострадавшая поведала подруге. Та в свою очередь обратилась в организацию «Альтернатива», которая специализируется на помощи таким людям.
- Сейчас пострадавшая находится у нас в Москве. К сожалению, ничего хорошего за эту жизнь она не видела. Дети находятся в крайне запущенном состоянии. Вчера впервые за долгое время девушка зашла в магазин, где дети накидывались на всё, что видели, из игрушек и сладкого, - рассказывали представители организации.
Позже стало известно, что глава Бурятии Алексей Цыденов взял на контроль ситуацию с уроженкой региона.
Между тем, жители Новоусманского района Воронежской области скептически отнеслись к этой истории. Они были удивлены и считают, что никакого рабства не было. Свои предположения сельчане аргументировали тем, что девушка гуляла по улице с детьми, покупала продукты. В администрации Новоусманского муниципального района «Байкал-Daily» сообщили, что в сельскую администрацию никаких тревожных сигналов не поступало.
Про нашумевшую историю сняли сюжет «Вести Воронеж». Съёмочная группа побывала на ферме, побеседовала с девушкой, волонтёрами и с самим фермером.