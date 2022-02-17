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Глава Бурятии поручил помочь женщине, которую два года держали в рабстве

Глава Бурятии поручил помочь женщине, которую два года держали в рабстве
Власть,  Фото:pixabay.com
Скоро находившаяся в рабстве мать с двумя детьми сможет вернуться домой

Глава Бурятии Алексей Цыденов взял на контроль ситуацию с уроженкой Бурятии, которую два года вместе с детьми держали в рабстве в Воронежской области.

- Алексей Цыденов взял на контроль эту ситуацию. Будет направлен запрос в следственные органы. Правительство возьмёт на контроль расследование данной вопиющей ситуации, которая стала известна СМИ. Социальным службам республики поручено оказать помощь женщине и двум её малолетним детям, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова связалась с членом организации «Альтернатива», которая освобождает людей из рабства и благодаря которой узнали об этой шокирующей истории. Скоро пострадавшая женщина с детьми вернётся в Бурятию.

- Сейчас нашей землячке делают паспорт, далее отправят домой. С детками всё нормально, с ними работают психологи, - сообщила Юлия Жамбалова.

Здоровье у детей удовлетворительное. Женщине передадут номер мобильного телефона бурятского омбудсмена.

Юлия Жамбалова выразила благодарность организации «Альтернатива» и заверила, что держит ситуацию на контроле.

Как сообщал «Байкал-Daily», организация «Альтернатива» рассказала о том, как уроженку Бурятии и двух её детей два года удерживали в рабстве под Воронежем.

Женщина отправилась с маленькими детьми в Москву на заработки из деревни в Бурятии. В столице ей предложили работу в Воронежской области на ферме дояркой. Она с радостью согласилась, поскольку условия обещали хорошие.

Но на ферме она оказалась буквальным образом в плену. Её били, а также заставляли сожительствовать с двумя мужчинами. По словам волонтёров, детей также били, помимо этого, наливали им алкоголь. Пленница пыталась сбежать, но безуспешно.

О своей нелёгкой жизни пострадавшая рассказала подруге. Именно она обратилась в организацию «Альтернатива», которая специализируется на помощи таким людям.

- Сейчас пострадавшая находится у нас в Москве. К сожалению, ничего хорошего за эту жизнь она не видела. Дети находятся в крайне запущенном состоянии. Вчера впервые за долгое время девушка зашла в магазин, где дети накидывались на всё, что видели, из игрушек и сладкого, - рассказали представители организации.

лишение свободы глава Бурятии Алексей Цыденов

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