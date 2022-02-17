Глава Бурятии поручил помочь женщине, которую два года держали в рабстве

Скоро находившаяся в рабстве мать с двумя детьми сможет вернуться домой
Глава Бурятии Алексей Цыденов взял на контроль ситуацию с уроженкой Бурятии, которую два года вместе с детьми держали в рабстве в Воронежской области.
- Алексей Цыденов взял на контроль эту ситуацию. Будет направлен запрос в следственные органы. Правительство возьмёт на контроль расследование данной вопиющей ситуации, которая стала известна СМИ. Социальным службам республики поручено оказать помощь женщине и двум её малолетним детям, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова связалась с членом организации «Альтернатива», которая освобождает людей из рабства и благодаря которой узнали об этой шокирующей истории. Скоро пострадавшая женщина с детьми вернётся в Бурятию.
- Сейчас нашей землячке делают паспорт, далее отправят домой. С детками всё нормально, с ними работают психологи, - сообщила Юлия Жамбалова.
Здоровье у детей удовлетворительное. Женщине передадут номер мобильного телефона бурятского омбудсмена.
Юлия Жамбалова выразила благодарность организации «Альтернатива» и заверила, что держит ситуацию на контроле.
Как сообщал «Байкал-Daily», организация «Альтернатива» рассказала о том, как уроженку Бурятии и двух её детей два года удерживали в рабстве под Воронежем.
Женщина отправилась с маленькими детьми в Москву на заработки из деревни в Бурятии. В столице ей предложили работу в Воронежской области на ферме дояркой. Она с радостью согласилась, поскольку условия обещали хорошие.
Но на ферме она оказалась буквальным образом в плену. Её били, а также заставляли сожительствовать с двумя мужчинами. По словам волонтёров, детей также били, помимо этого, наливали им алкоголь. Пленница пыталась сбежать, но безуспешно.
О своей нелёгкой жизни пострадавшая рассказала подруге. Именно она обратилась в организацию «Альтернатива», которая специализируется на помощи таким людям.
- Сейчас пострадавшая находится у нас в Москве. К сожалению, ничего хорошего за эту жизнь она не видела. Дети находятся в крайне запущенном состоянии. Вчера впервые за долгое время девушка зашла в магазин, где дети накидывались на всё, что видели, из игрушек и сладкого, - рассказали представители организации.
Глава Бурятии поручил помочь женщине, которую два года держали в рабстве
Власть, Фото:
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