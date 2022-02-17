Уроженку Бурятии с двумя детьми держали в рабстве

Два года женщина была рабыней на ферме в Воронежской области
Неправительственная организация «Альтернатива», которая освобождает людей из рабства по всему миру, опубликовала в соцсети фотографии мужчин, которые удерживали в рабстве уроженку Бурятии с двумя детьми.
Соня (имя изменено) приехала вместе с малолетними детьми в Москву на заработки из деревни в Бурятии. В Москве девушке предложили работу в Воронежской области на ферме дояркой. Она с радостью согласилась, поскольку условия её устраивали.
- Но на ферме из свободной женщины её быстро превратили в рабыню. Соня пыталась сбежать, но сделать это с детьми довольно сложно. В тот раз её догнали и вернули обратно. Сейчас детям 6 и 4 года, - сообщает движение «Альтернатива».
Организация просит МВД и Следственный комитет обратить внимание на эту ферму.
Помимо того, что девушку удерживали, её также заставили сожительствовать с работником этой фермы, сообщили представители волонтёрского движения. Мужчина насиловал девушку, избивал детей и наливал им алкоголь.
- Фото побоев мы также публикуем. Поскольку Соня родом из деревни, она очень боялась куда-то обращаться. Владельцы фермы пугали девушку большими связями в МВД, говорили, что помочь ей никто не сможет. Сейчас мы пытаемся убедить Соню всё-таки написать заявление. Но девушка боится, говорит, что её найдут и убьют. Ведь как она сказала: «Эти люди способны на все», - пишет «Альтернатива».
На ферме Соне приходилось следить за стадом из порядка 50 голов скота.
Организации удалось освободить женщину, благодаря её подруге. Соня смогла рассказать ей, что её удерживают и убежать она не может.
- Сейчас девушка находится у нас в Москве. К сожалению, ничего хорошего за эту жизнь она не видела. Дети находятся в крайне запущенном состоянии. Вчера впервые за долгое время девушка зашла в магазин, где дети накидывались на все, что видели из игрушек и сладкого. В ближайшее время мы хотим отправить их домой. Также хотелось бы дать им небольшую сумму денег на первое время и купить игрушки детям. Если у вас есть игрушки, которые вы готовы были бы подарить этим детям, то напишите нам. Мы с удовольствием примем их, - обращается к россиянам движение, освобождающее людей из рабства.
Уроженку Бурятии с двумя детьми держали в рабстве
Происшествия, Фото:
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