Уроженка в Бурятии в слезах рассказала о спасении из рабства

Пострадавшую девушку и её детей разместили в комнатах отдыха полпредства Бурятии в Москве
Про нашумевшую историю с «рабыней» из Бурятии сняли сюжет «Вести Воронеж». Съёмочная группа побывала на ферме, побеседовала с девушкой, волонтёрами и с самим фермером. Нашумевшая история обрастает всё новыми подробностями.
Сама девушка, рассказывая воронежским журналистам свою историю, расплакалась.
На ферму девушка из Бурятии с двумя маленькими детьми попала осенью 2020 года. Она поделилась, что сбежать оттуда было невозможно.
По словам волонтёров, девушку не отпускали домой, заставляли следить за полусотней голов скота и сожительствовать с мужчиной. Он, по их словам, насиловал её, бил и спаивал детей.
Также она в слезах рассказала про один из случаев, когда дойка закончилась поздно.
– Он потом схватил меня и ударил – это первый начальник, а второй начальник за волосы вытащил меня на улицу. Мы поговорили, наорал. Невозможно было с детьми сбежать оттуда, – рассказывает девушка.
Конфликты начались сразу. Сыну на момент приезда было четыре года, а дочке – два. Поэтому приходилось терпеть, вспоминает девушка. А ещё чуть позже к ней подселили мужчину. Поначалу всё было нормально, рассказала девушка, а потом он начал бить её и детей. Соня (имя изменено – ред.) не выдержала и как-то раз пожаловалась подруге. Та обратилась к волонтёрам.
– Мы приехали ночью, забрали оперативно. Ребёнку было очень плохо в машине. Мы узнали, что оказывается, этот сожитель ему наливал вечером пиво – шестилетний ребёнок пил пиво, – рассказывает волонтёр.
По словам волонтёров, ничего хорошего за эту жизнь девушка не видела, а дети – в запущенном состоянии. Всему этому владельцы фермы противопоставляют видео, которые девушка выкладывала в TikTok. Публикации в последние два года были регулярными.
Журналисты «Вести-Воронеж» сообщили, что полицейские нагрянули в сельский домик сразу после публикации волонтёров о спасении из рабства. Обыскали дом, увезли сожителя девушки и одного из братьев – владельцев фермы. Второй из них, уверяет: девушка не была рабыней, она получала зарплату – 25 тысяч рублей. А несколько дней назад просто исчезла.
– Звонит её муж, и говорит, что пропала. Начали искать. Она пишет сообщение: «Я уехала к себе домой». Я честно не понимаю, что сейчас происходит. Какое рабство? – задаётся вопросом фермер.
По его словам, взять девушку на работу просил её брат. Он тоже трудился здесь, но уехал домой, в Бурятию. Соседи рассказывают, что часто видели работницу на улице, с детьми и с телефоном. Говорят, её возили в соседнее село за продуктами – магазина в посёлке нет.
- И за одеждой её возили – одежду покупала, обувь. Для нас это дико, вот эта ситуация, то, что сейчас происходит. Когда насильно удерживают, не будешь свободно передвигаться, с телефоном в руках, всегда можно позвонить, сообщить, - поделилась мнением местная жительница.
Девушка написала заявление в полицию. «Вести Воронеж» отметили, что она опасалась это делать, поскольку думала, что её силой вернут на ферму или даже убьют. Уже начата проверка.
О том, что девушка свободно перемещается по селу, рассказывали и другие местные жители. Они удивлены и считают, что никакого рабства не было. Свои предположения они аргументировали ли тем, что девушка гуляла по улице с детьми, покупала продукты. В администрации Новоусманского муниципального района «Байкал-Daily» сообщили, что в сельскую администрацию никаких тревожных сигналов не поступало.
В громком деле уже разбирается уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова, оно находится на контроле у главы республики Алексея Цыденова. Сейчас уроженке Бурятии делают паспорт.
Находится Соня в Москве, в комнатах отдыха полпредства Бурятии под полной опекой и заботой.
- Вчера мы встретились с этой семьей в волонтёрском центре «Альтернатива». Сотрудниками полпредства были собраны деньги на приобретение необходимой теплой одежды детям. Оперативно откликнулись коллеги из минобразования республики и перевели деньги на покупку одежды и питания. Сотрудники полпредства с 14 часов дня до глубокой ночи находились с детьми в ожидании возвращения мамы из отдела полиции. Ребятишек накормили нашей родной бурятской кухней, сейчас они чувствуют себя хорошо и находятся в безопасности, - сообщили в полпредстве Бурятии.
Пока матери с детьми нужно будет задержаться на некоторое время в Москве, чтобы завершить все формальные действия с полицией (восстановить испорченный паспорт, оформить справки).
В полпредстве обещали обеспечить соблюдение процессуальных процедур после данного заявления в полиции, а также безопасность и комфорт семье.
Какие-либо выводы и объективную оценку произошедшему будут давать представители правоохранительных органов после всех разбирательств.
Уроженка в Бурятии в слезах рассказала о спасении из рабства
Происшествия, Фото:
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