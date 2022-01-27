В Улан-Удэ проверили жалобы на отопление в Звёздном







Управление выписано предписание управляющей компании. Ей необходимо в указанные сроки выполнить обязательные требования. В случае невыполнения требований последуют штрафные санкции.



Управляющая компания, в свою очередь, отметила, что дом старый, давно не проводился капремонт.





Специалисты управления муниципальной жилищной инспекции Улан-Удэ выехали в микрорайон Звёздный по жалобе жильца дома на улице Ясная. Житель пожаловался на низкую температуру в квартире, сообщили в пресс-службе мэрии.Замеры температуры воздуха во всех помещениях квартире показали, что она соответствует всем требованиям. Но во время проверки подвальных помещений дома выявили много замечаний.– Вот, видим, запорная арматура в неудовлетворительном состоянии. Видно, что бегут сальники у задвижки. В целом отсутствует изоляция на трубопроводах. Контрольно-измерительные приборы старые, не проверенные. На полу вода, грунт мокрый. Неудовлетворительное состояние всего элеваторного узла, – отметил и. о. начальника управления муниципальной жилищной инспекции Улан-Удэ Александр Копосов.Из-за постоянного испарения теплоносителя в подвале большое количество наледи при входе. Также в подвале много бытового и строительного мусора.