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В Бурятии правовые акты после проверки привели в порядок

В Бурятии правовые акты после проверки привели в порядок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Нарушение выявила прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в четырёх сельских поселениях Иволгинского района Бурятии нормативные акты, регулирующие порядок деятельности территориальных общественных самоуправлений, не соответствуют законодательству.

Так, в нормативных актах установлено, что собрание граждан по вопросам организации ТОС считается правомочным, если в нём принимает участие не менее половины жителей соответствующей территории, в то время как федеральным законодательством об организации местного самоуправления установлено, что собрание правомочно в случае участия не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших 16 лет.

Прокуратурой района на муниципальные правовые акты принесены протесты. По предложению прокуратуры Советом депутатов сельских поселений муниципальная правовая база приведена в соответствие с законодательством, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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