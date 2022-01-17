Пенсионный фонд начал выплачивать ряд соцвыплат

В ПФР переданы часть выплат, компенсаций и пособий россиян



Пенсионный фонд с 1 января этого года начал предоставлять россиянам отдельные меры поддержки, которые сегодня назначают органы социальной защиты населения и Роструд.



Передаваемые фонду меры получают разные категории граждан. Например, семьи с детьми и те, кто готовится к их появлению. Для родителей предусмотрены ежемесячные и единовременные пособия, включающие выплаты по беременности, по рождению или усыновлению, а также по уходу за детьми. Большую группу выплат составляют пособия и компенсации семьям умерших военных и сотрудников силовых органов. Например, компенсация расходов на коммунальные платежи, выплаты на ремонт частного дома или на летний оздоровительный отдых ребёнка. Отдельный блок мер касается социальной помощи пострадавшим от радиации в связи с авариями на Чернобыльской атомной электростанции, объединении «Маяк», испытаниями на Семипалатинском полигоне и другими аналогичными событиями.



Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, россиянам не нужно никуда обращаться, чтобы переоформить выплаты и продолжать получать ранее назначенные пособия. Переход на перечисление средств из ПФР произойдёт автоматически. Если же выплаты ещё не назначены, обращаться за ними нужно будет в Пенсионный фонд.



Первые выплаты ПФР по переданным мерам россияне получат сегодня, 17 января. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику происходит в феврале.



В феврале пособия будут выплачиваться только по новым назначениям, тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале. С марта перечисление средств начнётся по стандартному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце.

