В Бурятии нашлись пропавшие рыбаки

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Мужчины уехали на рыбалку 9 января



Накануне в Северо-Байкальском районе спасатели выехали на поиск рыбаков.



- 14 января вечером в ЕДДС Северо-Байкальского района поступило сообщение от жительницы Северобайкальска (находится в с. Байкальское) о том, что 9 января около 09:00 супруг с другом уехали на буране на рыбалку на мыс Шаповская, либо на Косу (охотугодья), должны были вернуться 12 января, либо утром 13 января. Телефонной связи нет, - вчера говорилось в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».



Здесь добавлялось, что утром 15 января на поиск рыбаков выехали спасатели - 3 человека, 2 ед. техники. Также со спасателями выехал сотрудник полиции.



Сегодня, 16 января, в группе сообщили, что рыбаки нашлись.



- Вчера, 15 января, рыбаки самостоятельно дошли до зимовья на косе. Вышли на связь. Находятся на мысе Котельниковском. Сегодня спасатели вывезут рыбаков домой, - рассказали в «Северобайкальск-инфо.24/7».

