Мужчины уехали на рыбалку 9 января
Накануне в Северо-Байкальском районе спасатели выехали на поиск рыбаков.
- 14 января вечером в ЕДДС Северо-Байкальского района поступило сообщение от жительницы Северобайкальска (находится в с. Байкальское) о том, что 9 января около 09:00 супруг с другом уехали на буране на рыбалку на мыс Шаповская, либо на Косу (охотугодья), должны были вернуться 12 января, либо утром 13 января. Телефонной связи нет, - вчера говорилось в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».
Здесь добавлялось, что утром 15 января на поиск рыбаков выехали спасатели - 3 человека, 2 ед. техники. Также со спасателями выехал сотрудник полиции.
Сегодня, 16 января, в группе сообщили, что рыбаки нашлись.
- Вчера, 15 января, рыбаки самостоятельно дошли до зимовья на косе. Вышли на связь. Находятся на мысе Котельниковском. Сегодня спасатели вывезут рыбаков домой, - рассказали в «Северобайкальск-инфо.24/7».
В Бурятии нашлись пропавшие рыбаки
Общество, Фото:
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