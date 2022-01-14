Бурятский художник танка поставит автограф на буддийских календарях

Николай Дудко учился у личного художника Далай Ламы
В первые рабочие дни нового года в полпредстве Бурятии в Москве побывал один из самых известных в России художников танка – Николай Дудко. Практически каждый уроженец Бурятии и жители республики знают лунные календари с изображением буддийских божеств. Николай Дудко – бессменный автор этих изображений на календарях.
- Николай прошёл долгий путь изучения искусства танка. Он учился у лучших наставников, в том числе, у личного художника Далай Ламы Ген Сангье Йеше. И, мы уверены, является одним из лучших мастеров в своём деле, - отмечают в полпредстве Бурятии.
Работы художника можно увидеть в интернет-магазине, который доставляет заказы по всему миру.
- Кстати, это отличный подарок к Сагаалгану, который ждёт нас совсем скоро! Специально для наших подписчиков автор оставит на календарях, открытках и плакатах авторскую подпись, - написали сотрудники полпредства в соцсети.
Как ранее сообщал «Байкал-Daily», в ноябре Николай Дудко получил удостоверение звания «Заслуженный художник Бурятии». Почётное звание ему присвоено в соответствии с указом главы республики от 28 августа 2021 года.
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