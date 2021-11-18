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Николай Дудко стал заслуженным художником Бурятии

Николай Дудко стал заслуженным художником Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры РБ
Церемония вручения удостоверения прошла 17 ноября

17 ноября удостоверение звания «Заслуженный художник Республики Бурятия» получил известный художник буддийской живописи Николай Дудко. Почётное звание ему присвоено в соответствии с указом главы РБ от 28.08.2021 №258.

На церемонии вручения художник выразил слова признательности за оказанное внимание и присвоение звания, отметив при этом, что буддизм является не просто религией и философией, но и неисчерпаемым источником вдохновения для создания новых произведений искусства. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ

Справка

Николай Николаевич Дудко родился в немецком городе Дэссау. Живописи обучался в педагогическом училище в Улан-Удэ, а затем в Киевском художественном институте. В 1986 году Николай возвращается в Бурятию, где знакомится с буддийской философией и религиозной практикой. Желание глубже постичь искусство религиозной живописи, приводит художника сначала в Монголию, а затем в Непал и Индию.

В 1995 году он приезжает в индийский город Дхарамсала, где проходит курс обучения и получает диплом традиционного художника буддийской живописи танка стиля Мен-ри с правом преподавания. Кроме живописи танка, Николай Дудко изучал буддийскую философию и тибетский язык.

По возвращении в Россию художник много работает, занимается преподаванием и проводит выставки своих работ. За последние пять лет Николай Дудко провёл несколько крупных персональных выставок в России и по всему миру. Его работы находятся в коллекциях крупных музеев мира, а также в частных коллекциях.
художники буддизм звание награждение Бурятия

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