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Трагически ушёл из жизни экс-председатель Байкальского банка Сбербанка

Трагически ушёл из жизни экс-председатель Байкальского банка Сбербанка
Общество,  Фото:пресс-служба Сбербанка
Прощание с Владимиром Салминым состоится 9 января

5 января 2022 года трагически ушёл из жизни председатель Байкальского банка Сбербанка России Владимир Салмин. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе Сбербанка.

- Коллектив Байкальского банка выражает глубокие соболезнования родным и близким Салмина Владимира Викторовича по поводу его смерти. Мы запомним его настоящим профессионалом, мудрым руководителем и чутким человеком. Скорбим вместе с вами, - скорбят коллеги.

Церемония прощания состоится в Иркутске 9 января с 12 до 14 в большом зале «Байкал Бизнес Центра» (ул. Байкальская, 279).

Справка:

Родился в 1959 году в Горьковской области.

Профессиональный опыт включает пятилетний опыт работы в Усть-Илимской прокуратуре. Прошёл путь от стажёра до старшего следователя.

Начал работать в системе Сбербанке России в 2000 году в должности управляющего Братским отделением. В 2002 году был назначен на должность заместителя председателя Байкальского банка Сбербанка России.

С 2004 года - Первый заместитель председателя банка. В марте 2009 возглавил Байкальский банк. За достижение высоких показателей в работе и развитии сберегательного дела» награждён почётной грамотой Сбербанка России. За особые достижения в области банковского дела и личный вклад в развитие Сбербанка России награждён Серебряным знаком Сбербанка России.

Окончил Свердловский юридический институт по специальности «Правоведение».
Сбербанк Сбер

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