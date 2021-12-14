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В Улан-Удэ пройдёт большой рейд по отлову собак

В Улан-Удэ пройдёт большой рейд по отлову собак
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Рейд устроят на Левом берегу

Большой рейд по отлову безнадзорных собак состоится 15 декабря в микрорайоне Солдатский с Улан-Удэ.

В этот день сотрудники комитета городского хозяйства, управления административного контроля администрации Советского района, городской станции по борьбе с болезнями животных в течение рабочего дня проведут профилактические акции по регистрации, вакцинированию домашних животных.

Для удобства горожан будет развернут мобильный пункт городской станции по борьбе с болезнями животных в микрорайоне Солдатский по улице Талалихина, 62, около школы №54, сообщает комитет городского хозяйства Улан-Удэ.

Пункт будет работать с 9:30 до 17:00. Здесь можно будет бесплатно вакцинировать своего питомца, а за 150 рублей - зарегистрировать и получить жетон.

– Если у собственника нет возможности привести животное на стационарный ветеринарный пункт, то можно оставить заявку по телефону, и ветеринары приедут к вам домой, вакцинируют и зарегистрируют домашних животных, – говорится в сообщении.
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