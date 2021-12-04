 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 декабря

03 декабря

Популярное

В Курумканском районе Бурятии хотят развивать лечебный туризм

В Курумканском районе Бурятии хотят развивать лечебный туризм
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В районе есть термальные источники

В Курумканском районе Бурятии будут развивать лечебно-оздоровительный туризм. Такое решение принято во время визита министра туризма республики Алдара Доржиева в район.

Рабочая встреча с участием главы Курумканского района и предпринимателей, работающих в сфере туризма района, состоялась 2 декабря. На встрече глава района Леонид Будаев рассказал о туристском потенциале Курумканского района, были рассмотрены вопросы развития лечебно-оздоровительных местностей.

Министр рассказал также о мерах поддержки, предоставляемых Министерством туризма Бурятии для бизнеса туротрасли. Кроме того, участниками рабочей встречи состоялся выезд в лечебно-оздоровительную местность «Гарга», которая известна уникальным термальным источником. Температура воды в источнике составляет 70-75 градусов, лечит 35 видов разных заболеваний. В настоящее время курорт нуждается в реконструкции. Были осмотрены туробъекты, расположенные у термального источника -спальные корпуса, ванны, подъездная дорога.

- Курумканский район может стать пилотным по развитию оздоровительного туризма в нашей республике. Ряд территорий района имеют статус лечебно-оздоровительной местности – Умхей, Кучигер, Алла, Гарга, Барагхан, Буксыкен. Есть потенциальные инвесторы, которые бы хотели обустроить туристскую инфраструктуру на этих территориях. Полагаем, что отдельные лечебно-оздоровительные местности района в будущем могли бы стать территориями опережающего развития, - сказал Алдар Доржиев.

Также министр провёл рабочую встречу с директором ФГБУ «Джергинский заповедник» Нимой Раднаевым, на которой обсудили перспективы развития экологического туризма в районе и обустройства туристской инфраструктуры.

В пресс-службе министерства отметили, что на сегодня в районе уже ведётся работа на двух инвестиционных туристских площадках – Глэмпинговый комплекс «Алла» на курорте Алла, и Туристическая база этно-парк «Улгак» в местности Умхей, завершить проекты планируется к 2023 году.
туризм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Гран-при конкурса «Наранай туяа» завоевала ученица Бурятского лицея
Гран-при конкурса «Наранай туяа» завоевала ученица Бурятского лицея
Общество, 04.12.2021
В Бурятии завершился детский эстрадный конкурс «Лучики солнца»
Иркутск принимает чемпионат по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА
Иркутск принимает чемпионат по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА
Общество, 04.12.2021
В соревнованиях планируют принять участие около 40 спортсменов
В Бурятии не по-декабрьски тепло
В Бурятии не по-декабрьски тепло
Общество, 04.12.2021
В Улан-Удэ днём до -6 градусов 
Центральный каток Бурятии официально откроют 10 декабря
Центральный каток Бурятии официально откроют 10 декабря
Общество, 03.12.2021
Техническое открытие состоится уже завтра
В Иркутской области стартовала историко-мемориальная экспедиция
В Иркутской области стартовала историко-мемориальная экспедиция
Общество, 03.12.2021
Часть маршрута пройдёт по территории Москвы и Московской области
В Забайкалье инвалиды получат премии по культуре и искусству
В Забайкалье инвалиды получат премии по культуре и искусству
Общество, 03.12.2021
В регионе стартовал конкурс имени Геннадия Головатого
В Улан-Удэ и Чите почтили память Неизвестного солдата
В Улан-Удэ и Чите почтили память Неизвестного солдата
Общество, 03.12.2021
Церемонии завершились возложением цветов к вечному огню
В Иркутске проходят Дни немецких фильмов
В Иркутске проходят Дни немецких фильмов
Общество, 03.12.2021
Зрителям представили фестивальную программу «Нового немецкого кино»
В Бурятии танкисты провели историческую реконструкцию
В Бурятии танкисты провели историческую реконструкцию
Общество, 03.12.2021
Военнослужащие воссоздали танковый рейд времён Сталинградской битвы
В Бурятии премируют лауреатов в областях образования, науки и техники
В Бурятии премируют лауреатов в областях образования, науки и техники
Общество, 03.12.2021
Награждение запланировано в преддверии Дня российской науки
Иркутянка и забайкалка стали призёрами чемпионата России по боксу
Иркутянка и забайкалка стали призёрами чемпионата России по боксу
Общество, 03.12.2021
Бронзовые медали завоевали Любовь Лузгина и Мария Шишмарёва
Китай временно закрыл пункт пропуска в Маньчжурии
Китай временно закрыл пункт пропуска в Маньчжурии
Общество, 03.12.2021
Меры приняты в связи с вспышкой заболевания в городе
Побывала на Байкале: Сбылась мечта девочки с ДЦП из Петербурга
Побывала на Байкале: Сбылась мечта девочки с ДЦП из Петербурга
Общество, 03.12.2021
Лиза мечтала попасть на Байкал, узнав о нём из документального фильма
Ушла из жизни заслуженный деятель искусств Бурятии
Ушла из жизни заслуженный деятель искусств Бурятии
Общество, 03.12.2021
В возрасте 73 лет скончалась музыковед Надежда Цибудеева

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^