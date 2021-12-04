В Курумканском районе Бурятии хотят развивать лечебный туризм

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В районе есть термальные источники



В Курумканском районе Бурятии будут развивать лечебно-оздоровительный туризм. Такое решение принято во время визита министра туризма республики Алдара Доржиева в район.



Рабочая встреча с участием главы Курумканского района и предпринимателей, работающих в сфере туризма района, состоялась 2 декабря. На встрече глава района Леонид Будаев рассказал о туристском потенциале Курумканского района, были рассмотрены вопросы развития лечебно-оздоровительных местностей.



Министр рассказал также о мерах поддержки, предоставляемых Министерством туризма Бурятии для бизнеса туротрасли. Кроме того, участниками рабочей встречи состоялся выезд в лечебно-оздоровительную местность «Гарга», которая известна уникальным термальным источником. Температура воды в источнике составляет 70-75 градусов, лечит 35 видов разных заболеваний. В настоящее время курорт нуждается в реконструкции. Были осмотрены туробъекты, расположенные у термального источника -спальные корпуса, ванны, подъездная дорога.



- Курумканский район может стать пилотным по развитию оздоровительного туризма в нашей республике. Ряд территорий района имеют статус лечебно-оздоровительной местности – Умхей, Кучигер, Алла, Гарга, Барагхан, Буксыкен. Есть потенциальные инвесторы, которые бы хотели обустроить туристскую инфраструктуру на этих территориях. Полагаем, что отдельные лечебно-оздоровительные местности района в будущем могли бы стать территориями опережающего развития, - сказал Алдар Доржиев.



Также министр провёл рабочую встречу с директором ФГБУ «Джергинский заповедник» Нимой Раднаевым, на которой обсудили перспективы развития экологического туризма в районе и обустройства туристской инфраструктуры.



В пресс-службе министерства отметили, что на сегодня в районе уже ведётся работа на двух инвестиционных туристских площадках – Глэмпинговый комплекс «Алла» на курорте Алла, и Туристическая база этно-парк «Улгак» в местности Умхей, завершить проекты планируется к 2023 году.

