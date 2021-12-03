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В Бурятии танкисты провели историческую реконструкцию

В Бурятии танкисты провели историческую реконструкцию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Военнослужащие воссоздали танковый рейд времён Сталинградской битвы

Военнослужащие танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, организовали подготовку к 80-летию исторического события в его боевом пути – «Тацинского рейда», который состоялся в декабре 1942 году во время Сталинградской битвы.

Танкисты, изучив события Сталинградской битвы, создали реконструкцию рейда. Для этого они использовали оружие и обмундирование времён Великой Отечественной войны, являющиеся экспонатами комнаты «Боевой славы» танкового соединения. Также в реконструкции использовался единственный в Бурятии восстановленный танк Т-34.

- Мероприятие воссоздало дух той эпохи, показало современникам важность одной из самых значимых для соединения исторических событий в его боевом пути, а также позволило военнослужащим таким образом отдать дань памяти героям, погибшим на полях сражения в годы Великой Отечественной войны, - сообщает пресс-служба ВВО.

Особенностью мероприятия стало то, что в состав экипажа легендарного танка Т-34 вошли чемпионы мира танкового биатлона, которые проходят военную службу в танковом соединении.

Также в рамках празднования 80-летнего юбилея Тацинского рейда будут организованы встречи военнослужащих с ветеранами Великой Отечественной войны и боевых действий.

Справка

Одной из ярких страниц в боевой летописи советских танкистов является рейд 24-го танкового корпуса по тылам врага в декабре 1942 года.

Чтобы переломить ситуацию в Сталинградской битве, 24-й танковый корпус Василия Баданова был направлен в рейд к станице Тацинской. Своими активными действиями 24-й танковый корпус сыграл существенную роль в выполнении задачи не только 1-й гвардейской армией, но и Юго-Западным фронтом в целом. В ходе преследования врага он прошёл с боями около 240 км и нанёс противнику большой урон.

Захват советскими танкистами аэродрома в Тацинской и уничтожение на нём большого количества транспортных самолётов существенно усложнили снабжение немецко-фашистских войск, окружённых под Сталинградом, и ускорили их капитуляцию.
Бурятия военнослужащие танк Великая Отечественная реконструкция ВВО история

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