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Монголия сказала «спасибо» вузам Иркутской области

Монголия сказала «спасибо» вузам Иркутской области
Общество,  Фото:пресс-служба ИрНИТУ
В Улан-Баторе прошёл праздник «Спасибо, Alma Mater!»

Делегация совета ректоров Иркутской области приняла участие в мероприятиях, посвящённых 100-летию установлению дипломатических отношений между Россией и Монголией и 95-летию начала обучения монгольской молодёжи в Иркутске. Праздник «Спасибо, Alma Mater!» прошёл в Улан-Баторе 25-27 ноября.

Делегация совета ректоров Иркутской области, в которую вошли руководители ИрНИТУ, ИГУ, ИГМУ, ИрГУПС, встретилась в доме правительства Монголии со спикером Великого государственного хурала Г. Занданшатаром, советником спикера по вопросам образования, науки и культуры Ц. Цогзолмой, членом Великого государственного хурала, членом правительства Монголии, министром образования и науки Л. Энх-Амгаланом.

Участники праздника «Спасибо, Alma Mater!» в Улан-Баторе получили от cовета ректоров Иркутской области почётные грамоты. Кроме этого, выпускнику кафедры маркшейдерского дела и геодезии ИРНИТУ – министру горнорудной и тяжёлой промышленности Монголии Ёндону Гэлэнгийну было присвоено звание «Почётный профессор ИрНИТУ» за особые заслуги по повышению международного престижа университета. На празднике в Улан-Баторе ректор Михаил Корняков вручил министру атрибуты почётного звания: значок, диплом и профессорскую мантию, и талисман ИрНИТУ – «Учёного нерпёнка». Ректор поздравил Ёндона Гэлэнгийна и пожелал ему здоровья, успехов, новых профессиональных достижений.

Программу визита делегации совета ректоров Иркутской области дополнило посещение Астропарка и музея космонавтики при Институте астрономии и геофизики академии наук Монголии. Монгольские учёные и руководители иркутских вузов обсудили создание геонаучного центра в северной части Хубсугула (Монды). Стороны заинтересованы в проведении исследований по сейсмичности, геонаукам, изучению озера Хубсугул.

Большой интерес у иркутской делегации вызвал вечер с Героем Монголии, Героем Советского Союза, лётчиком-космонавтом, президентом общества дружбы Монголия и Россия Жугдэрдэмидийном Гүррагчей. Космонавт вручил ректору ИрНИТУ Михаилу Корнякову медаль «За развитие монголо-российских отношений». Об этом сообщает пресс-служба ИрНИТУ.

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