В Забайкалье в 2022 году сохранятся все маршруты поездов

С 12 декабря на железной дороге начнёт действовать новый график движения



В Забайкальском крае в следующем году сохранятся все маршруты пассажирских поездов дальнего следования и пригородных электричек. Об рассказали в пресс-службе регионального филиала железной дороги.



- Несмотря на сложную эпидемическую обстановку и снижение спроса пассажирами на поездки, на межрегиональном сообщении в Забайкальском крае в 2022 будут курсировать 10 пар поездов дальнего следования и три пары – по внутрирегиональным маршрутам. На пригородном сообщении будут работать 55 поездов, – пояснили в пресс-службе.



Как сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, кроме того, с 12 декабря на всей сети российских железных дорог, в том числе на Забайкальской, начнёт действовать новый график движения поездов.



- Критичных изменений в графике не будет, для удобства пассажиров билеты уже реализуются по новому расписанию, – заявили специалисты ЗабЖД.

