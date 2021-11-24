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В Забайкалье в 2022 году сохранятся все маршруты поездов

В Забайкалье в 2022 году сохранятся все маршруты поездов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С 12 декабря на железной дороге начнёт действовать новый график движения

В Забайкальском крае в следующем году сохранятся все маршруты пассажирских поездов дальнего следования и пригородных электричек. Об рассказали в пресс-службе регионального филиала железной дороги.

- Несмотря на сложную эпидемическую обстановку и снижение спроса пассажирами на поездки, на межрегиональном сообщении в Забайкальском крае в 2022 будут курсировать 10 пар поездов дальнего следования и три пары – по внутрирегиональным маршрутам. На пригородном сообщении будут работать 55 поездов, – пояснили в пресс-службе.

Как сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, кроме того, с 12 декабря на всей сети российских железных дорог, в том числе на Забайкальской, начнёт действовать новый график движения поездов.

- Критичных изменений в графике не будет, для удобства пассажиров билеты уже реализуются по новому расписанию, – заявили специалисты ЗабЖД.
Забайкальский край поезд железная дорога

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