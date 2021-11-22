Лучший начальник караула Бурятии рассказал о спасении младенца





В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии рассказали о лучшем начальнике караула среди подразделений Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Им стал начальник караула пожарно-спасательной части№1 Максим Савельев.Ещё проходя службу в армии, он был назначен в пожарную команду, где однажды принял участие в ликвидации пожара в многоквартирном доме в посёлке Звёздный.- Меня сразу заинтересовала работа, где можно было проявить храбрость, выносливость и показать свою отличную физическую форму. Больше всего запомнился пожар по улице 50 лет Октября, произошедший в один из зимних вечеров 2013 года. Тогда произошло загорание квартиры в общежитии коридорного типа. Поднявшись на этаж, я услышал громкий плачь младенца, но из-за сильной задымлённости коридора, невозможно было установить откуда он доносился. Ориентируясь по звуку, в одной из комнат обнаружили молодую пару с ребёнком. Звеном газодымозащитной службы, при помощи спасательных устройств эвакуировали на свежий воздух, - вспомнил Максим Савельев.«За время службы, получив практические навыки тушения пожаров, принял решение пойти в пожарную охрану. За это время неоднократно принимал участие в ликвидации пожаров и спасении людей. Благодаря МЧС России, я обрёл верных товарищей, которые помогают не только на службе, но и в жизни», - поделился Максим Савельев.