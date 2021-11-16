Мужчина выгораживал друга за пьяную езду
Житель Баргузинского района Бурятии признан виновным в даче ложных показаний.
Мужчина, желая помочь своему другу избежать уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, дал ложные показания. Он сообщил дознавателю и в суде ложные сведения о том, что его друг не был за рулём, а якобы являлся пассажиром.
Хоринский районный суд назначил лжесвидетелю наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Жителя Бурятии оштрафовали за дачу ложных показаний
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