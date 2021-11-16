Жителя Бурятии оштрафовали за дачу ложных показаний

Мужчина выгораживал друга за пьяную езду



Житель Баргузинского района Бурятии признан виновным в даче ложных показаний.



Мужчина, желая помочь своему другу избежать уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, дал ложные показания. Он сообщил дознавателю и в суде ложные сведения о том, что его друг не был за рулём, а якобы являлся пассажиром.



Хоринский районный суд назначил лжесвидетелю наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

